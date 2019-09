"Tale e quale show 2019", Platinette parla dei concorrenti della nuova edizione

Venerdì 13 settembre su Rai Uno, condotto anche quest’anno da Carlo Conti, parte la nuova edizione di “Tale e quale show”, il programma in cui i personaggi famosi del mondo dello spettacolo imitano i cantanti, non solo nelle gesta e nelle performance, ma anche nel look. Platinette ha avuto modo di commentare alcuni partecipanti e ha espresso il suo parere in merito.

Platinette, nella sua rubrica Dipiù tv, commenta tutto quanto accade nel mondo dello spettacolo e, questa volta, ha speso delle parole per il programma che parte venerdì 13 settembre. Una ottava edizione e, secondo Platinette, non è facile trovare ogni volta un cast complesso e stimolante che possa piacere al pubblico e interessarlo.

Per la nuova edizione sono previste 9 puntate più alcuni extra dal titolo “Tali e quali show”. Il cast è quello che decreta anche il successo del programma e, quest’anno, si preannuncia nutrito di personaggi famosi e meno noti. Tra i personaggi di spicco, vi è Tiziana Rivale, di cui Platinette non vede l’ora di seguire il percorso. Una cantante che ha avuto grande successo con “Sarà quel che sarà”, ma di cui poi, si sono perse le tracce.

Un altro nome molto in vista del cast di questa edizione del programma è sicuramente quello di Francesco Monte, il quale si è fatto notare al grande pubblico per la sua partecipazione a diversi reality, da “L’Isola dei Famosi” sino al “Grande Fratello Vip” e, secondo Platinette, bisognerà capire se riuscirà a cavarsela in queste nuove vesti. Molta curiosità desta anche la partecipazione di Eva Grimaldi, solo per citare alcuni dei protagonisti del programma.

Non sarà facile per Conti sbaragliare la concorrenza dal momento che la sua trasmissione andrà in onda nella stessa serata di Rosy Abate sulle reti Mediaset. Platinette parla poi anche dello Zecchino d’Oro che Conti presenterà in una serata speciale. Platinette afferma che senza l’entusiasmo di Conti, lo Zecchino d’Oro sarebbe “una competizione senza troppa visibilità”