Susanna Messaggio a Vieni da Me: "Ho perso mia figlia Alice"

Giovedì 3 Ottobre, nel pomeriggio, Susanna Messaggio è stata ospite da Caterina Balivo, nel programma pomeridiano lanciato dai palinsesti Rai: Vieni da Me. La donna ha fatto il suo ingresso con l’eleganza e la classe che da sempre la contraddistinguono, tra gli applausi del pubblico.

La conduttrice Milanese ha ripercorso varie tappe della sua vita, raccontando della sua infanzia con, a suo dire, un padre molto severo e parlando anche della “fuitina a 17 anni“. Poi l’esordio in tv nel 1982, al fianco di Enzo Tortora, con il programma Portobello. Da allora è stata valletta e conduttrice di numerosi programmi tv, tra i quali si ricordano Telemike, Superflash, Festivalbar e Melaverde.

Parallelamente agli impegni televisivi, si è laureata in lingue ed in pedagogia; per merito di quest’ultima ha collaborato per molto tempo con l’Università Statale di Milano ed ha scritto su giornali come Il Giorno ed Il Corriere della Sera.

Un interesse, quello legato alle problematiche dell’infanzia, che Susanna Messaggio aveva fin da ragazzina, ma che si è intensificato dopo la nascita della prima figlia.

La figlia Alice

“La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio. Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato piscologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre“, è quanto afferma la Messaggio, tanto da far commuovere in diretta anche Caterina Balivo.

La nota conduttrice cinquantaseienne è diventata mamma per la prima volta nel 1992, durante il secondo matrimonio dal quale successivamente è nata anche Martina; dal terzo marito, invece, Susanna ha avuto Jacopo. Il primo matrimonio ha visto la Messaggio sposa a 17 anni.

La bellissima Susanna Messaggio conclude l’intervista con le lacrime agli occhi: “Alice è ritornata nel Paese delle Meraviglie, ma è sempre vicino a me“.