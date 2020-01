"Survivors", Lino Guanciale entra nel cast della serie internazionale

Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera e i progetti non mancano per l’attore avezzanese. Ciò è dimostrato dalla serie televisiva dal titolo “Survivors”. Si tratta di una produzione internazionale e rappresenta il nuovo progetto del protagonista della fiction di Rai Uno.

Da pochi giorni è stata resa nota questa novità e il pubblico sarà contento di questa notizia, in quanto da molti mesi era atteso il suo ritorno sul piccolo schermo. Lino Guanciale torna a lavorare con il regista Carmine Elia, che dirige questa serie televisiva internazionale. La fiction è frutto della collaborazione tra produzioni tedesche, italiane e francesi.

Una serie internazionale e la nuova collaborazione con il regista Carmine Elia dopo tanti successi

Elia in passato ha diretto la fiction “La porta rossa” che ha visto come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. La presentazione della serie tv “I sopravvissuti” è avvenuta durante la quinta edizione di una manifestazione di rilievo, come “Mia Market 2019”. C’è stato il contributo di molti italiani che ha portato alla creazione di questa fiction internazionale, tra i quali spiccano i nomi di Viola Rispoli, Massimo Bacchini e Giovanni Galassi.

Finora le collaborazioni tra Lino Guanciale e Carmine Elia hanno portato grandi successi, come hanno dimostrato in precedenza “La dama velata” e “Il sistema”. Non è stata resa nota la data d’inizio delle riprese di Survivors, mentre sono tanti gli impegni lavorativi dell’attore Lino Guanciale diviso tra teatro e televisione.

L’avezzanese al momento si trova sul set della terza stagione de “L’allieva 3”, di cui è protagonista con Alessandra Mastronardi. Inoltre nel 2021 Guanciale tornerà su Rai uno con la fiction dal titolo “Il commissario Ricciardi”, lo stesso discorso vale per la terza stagione de La porta rossa. In quest’ultima fiction ritrova la compagna di scene nella commedia “After Miss Julie”, Gabriella Pession.