"Supervivientes", Valeria Marini sotto accusa: "Sei una vecchia pazza"

Diventa sempre pù dura la permanenza di Valeria Marini allo show dei naufraghi di “Supervivientes“. Tante le incomprensioni, troppe le discussioni. La donna è infatti a questo punto più che convinta di non aver saputo coltivare la simpatia di quasi nessuno dei suoi compagni d’avventura, in particolar modo la Marini è ben conscia di nutrire una profonda antipatia per la cantante Lara Sajen.

Sarebbe quasi inutile puntualizzare che il sentimento di antipatia appare reciproco, tanto che in più occasioni le due donne hanno dato sfogo e adito a una serie di discussioni, spesse volte sfociate in veri e propri litigi, senza risparmiarsi in colpi bassi.

La Sajen ha infatti più volte accusato la Marini di aver urinato in acqua, oltre all’accusa di aver lasciato i propri bisogni in bella mostra vicino al bagno, gesto che ovviamente ha fatto letteralmente infuriare la Sajen. L’ex del bagaglino ovviamente non poteva non difendersi da queste accuse, affermando con tono infastidito: “Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda“.

Oramai la scintilla era stata innescata a quel punto il litigio è stato assicurato con la risposta a tono di Lara: “Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai ca**to, non che hai ammazzato nessuno!“. Come poteva a questo punto mancare la risposta della Marini?

Infatti Valeria ha saputo rispondere alla cantante, questa volta incentrandosi sull’aspetto fisico: “Qual è la tua storia? La mia te l’ho raccontata e tutta la gente mi ama, le donne mi amano, i bambini mi amano. Tu a me hai detto vecchia pazza ma guarda cosa hai lì (indicandole la pancia ndr), ed ora guarda il mio corpo, guardalo!“. Sembra dunque che le due donne non provino alcuna simpatia l’una per l’altra; cosa accadrà adesso? Non resta che attendere per scoprirlo.