"Supervivientes", Valeria Marini intossica tutti con le uova e ha un malore in diretta

Valeria Marini si sta dimostrando fin da subito una delle concorrenti più in vista dell’edizione 2021 di “Supervivientes”, il reality show spagnolo cui sta partecipando e che è la versione iberica de “L’Isola dei Famosi”. Dopo aver preso parte alla maggior parte dei reality show italiani, dal “Grande Fratello Vip” a “Temptation Island”, passando appunto per l’Isola, la showgirl sarda è tornata in Honduras con un gruppo di vip spagnoli.

E si è subito data da fare, facendosi notare per una disavventura che, se da una parte poteva avere conseguenze ancora più gravi, dall’altra ha suscitato un’enorme ilarità nel pubblico e sui social, sia in Spagna che in Italia. Tutto ha avuto inizio quando Valeria Marini ha convinto i suoi compagni a comprare delle uova in seguito alla vittoria della prova ricompensa della settimana.

Il gruppo, tuttavia, non aveva pensato al fatto che cuocere le uova sarebbe stato estremamente difficile avendo a disposizione solo il fuoco; così, presa dalla fame, la Marini ha mangiato le uova crude, convincendo alcuni naufraghi a fare lo stesso, con conseguenze imprevedibili.

Sì, perché qualche ora dopo Valeria e le amiche naufraghe che le avevano dato retta hanno cominciato ad accusare dolori a pancia e stomaco, iniziando anche a vomitare. La stessa showgirl si è sentita male in diretta e si è accasciata, piegata in due dai dolori. Subito soccorsa, è stata meglio, ma si è capito che sia lei che altri naufraghi avevano avuto un inizio di intossicazione alimentare.

Di conseguenza, il gruppo ha dovuto buttare il resto delle uova. Nel tentativo di farsi perdonare dai compagni, la 53enne soubrette e attrice è andata alla ricerca di granchi in mare, dove è stata punta da alcune meduse. Insomma, un guaio dopo l’altro per la simpatica Valeria che è già uno dei grandi personaggi di “Supevivientes”.