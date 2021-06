"Supervivientes", Gianmarco Onestini ripreso durante un clistere e il web reagisce

Le scarse risorse idriche, le condizioni igieniche non delle migliori, le scorte alimentari sempre stentate, queste sono le condizioni in cui versano i naufraghi del reality show “Supervivientes“, la versione iberica del nostro italiano reality “L’isola dei famosi”. Una serie di condizioni psicofisiche a cui i partecipanti si sottopongono in maniera quotidiana.

Seppur consci e consapevoli dei rischi e dei pericoli che avrebbero incorso una volta accettato di partecipare al gioco, bisogna dire che non è semplice affrontare un reality del genere e lo può di certo dire a gran voce il naufrago Gianmarco Onestini.

Gianmarco Onestini: dalla puntura di ragno al clistere

Non è passato infatti molto tempo da quando il fratello di Luca è stato morso da un ragno velenoso. Morso che gli ha procurato non pochi dolori per svariate notti, tanto da rendere necessario l’intervento di un medico nel tentativo di drenare la ferita e rimettere in sesto il ragazzo. Poco tempo dopo Onestini aveva anche inviato un video messaggio in cui affermava di essersi ripreso del tutto: “Buonasera a tutti. È vero, per me ieri è stato il giorno peggiore qui. Però voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top“.

Oggi però il naufrago si ritrova a dover fare i conti con un nuovo problema fisico. Di recente infatti Gianmarco ha avuto un piccolo problema riguardante un blocco intestinale, tale da impedirgli di espletare i suoi fisiologici bisogni quotidiani. Il problema ha iniziato a diventare preoccupante dato il prolungarsi dei giorni, tanto da risultare necessaria la seconda chiamata al medico dell’isola, per sottoporre Gianmarco a un clistere.

Il ragazzo infatti è stato sottoposto a un clistere, ma ciò che ha destato scalpore e critiche da parte dei fan sul web è stato il fatto che il tutto è stato ripreso, invece di essere censurato in quanto momento intimo. In molti infatti hanno lamentato la scarsa privacy che ha avuto Gianmarco in merito alla faccenda; da tempo infatti gira sul web la foto di Onestini mentre è in procinto di ricevere il clistere dal medico. Nonostante tutto, alla fine si può dire che la pratica medica sia servita allo scopo, anche questa volta Gianmarco può dichiarare di aver risolto il problema.