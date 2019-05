Supervivientes: Fabio Colloricchio e Violeta super hot in spiaggia

Si sa che quando scoppia la passione è dura tenerla a bada ma forse questa volta Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno un po’ oltrepassato i limiti. Nella notte appena passata infatti i due, protagonisti di Supervivientes, l’Isola dei Famosi in versione spagnola, si sono lasciati travolgere dalla forte attrazione che li lega, e hanno consumato un rapporto se**uale completo sulla spiaggia, nonostante la presenza delle telecamere.

Il video alquanto hot corredato dall’audio, oltre alle inquadrature dei granchi che probabilmente sono state usate per sdrammatizzare, sta facendo il giro del mondo tramite i social e sono in molti ad avere commentato quanto fatto dalla coppia che pare essere molto amata dai telespettatori in quanto è da più di un mese che sono tra i naufraghi del reality spagnolo.

Non sappiamo ancora però come prenderanno questa notizia i rispettivi ex: Fabio Colloricchio infatti ha da poco chiuso la relazione con Nicole Mazzocato, con la quale è stata per ben quattro anni dopo averla scelta a Uomini e Donne. Violeta invece era entrata all’Isola dei Famosi fidanzata ma, dopo aver conosciuto Fabio, ha deciso di lasciare il proprio fidanzato per potersi vivere liberamente la storia con l’ex tronista.

Inoltre, a mettere la ciliegina sulla torta, è stato proprio Colloricchio, il quale, dopo la notte alquanto passionale trascorsa con Violeta, ha preparato e regalato alla ragazza un anello come simbolo del loro amore. Violeta dall’altra parte invece si è lasciata andare a confidenze dettagliate con un’altra naufraga, in merito al rapporto s**uale con Fabio ritenendosi molto soddisfatta di quanto accaduto.

In qualche modo i due hanno sdoganato il mito che all’Isola dei famosi non si hanno le forze per la mancanza del cibo, d’altronde anche in passato Francesco Facchinetti e Aida Yespica l’avevano confermato facendo la stessa cosa di Fabio e Violeta. Ora non resta che attendere la reazione del web ma soprattutto degli ex fidanzati.