"Supervivientes" e "La casa fuerte" potrebbero sbarcare in Italia: l’indiscrezione

Mediaset al momento sta curando le edizioni de “L’isola dei famosi“, con la puntata finale che va in onda nella giornata del 7 giugno 2021, e il “Grande Fratello Vip”. La prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere trasmesso il lunedì 13 settembre su Canale 5.

Ovviamente i lavori stanno andando avanti, con il conduttore che sta lavorando per formare un cast importante e gli ultimi nomi accostati, come Justine Mattera e Arisa, sembrano mostrare le ambizioni della rete. Il compito di Alfonso Signorini però si è complicato negli ultimi giorni a causa di Pupo, che ha deciso di abbandonare il suo ruolo da opinionista, mentre il posto di Antonella Elia dovrebbe andare, salvo clamorosi colpi di scena, ad Adriana Volpe.

I nuovi progetti di Mediaset

A quanto pare Mediaset vorrebbe ampliare i suoi palinsesti portando nuovi reality, prendendoli direttamente da Telecinco diretto proprio da Mediaset España Comunicación società del gruppo Mediaset. Secondo il sito diretto da Davide Maggio a oggi si starebbe studiando la possibilità di poter portare in Italia “Supervivientes” e “La casa fuerte“.

Ecco le parole di Davide Maggio in merito a questa indiscrezione: “‘Supervivientes’ arriva in Italia nella prima serata estiva. Davide Maggio ha voluto vederci di più e ha scoperto che sì ci sono possibilità affinché le gesta dei concursantes parlino italiano ma, al momento, si tratterebbe soltanto di un progetto. Non solo, Davide Maggio è in grado di anticiparvi che potrebbe valicare gli italici confini anche un altro show di Telecinco: ‘La casa fuerte'”.

“Supervivientes” ha raggiunto un’ottima visibilità nel nostro paese per la presenza di due italiani come Valeria Marini e Gianmarco Onestini nell’edizione spagnola, e si tratta semplicemente di una copia de “L’isola dei famosi” con delle piccolissime differenze.

Su “La casa fuerte” invece si è parlato di un possibile sbarco su Canale 5 dal 2020, grazie a un articolo di “Bubino Blog”. Il format consiste nel far vivere 7 coppie di vip (quasi tutti provengono direttamente dai reality trasmessi su Telecinco) in una bella villa, dove concorrono insieme al proprio partner. Superando delle prove poi possono ottenere e accumulare denaro da mettere in cassaforte e ovviamente non mancano le nomination e i televoti che sanciscono l’eliminato della settimana.