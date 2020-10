Supernatural, ultimo ciclo di puntate in onda dall’8 Ottobre negli USA

La serie di genere paranormale, ideata e creata da Eric Kripke e Robert Singer e trasmessa dal 2005 è alla sua quindicesima e ultima stagione. La conclusione delle avventure di Dean e Sam Winchester era prevista per la primavera estate 2020 ma nel mese di Marzo, a causa della pandemia di COVID-19 le riprese sono state sospese.

Alla ripresa, nel mese di luglio, gli ideatori hanno modificato parzialmente le sceneggiature e lavorato molto anche sulle puntate già girate ma non ancora messe in onda per garantire ai tanti appassionati un finale degno di nota.

I protagonisti

La serie narra le vicissitudini di due fratelli “cacciatori” che hanno fatto della lotta contro mostri, fantasmi, demoni, vampiri e altre creature soprannaturali, una vera missione. Ciò che accomuna tutte le avventure è il vincolo indissolubile tra Sam e Dean interpretati da Jensen Ackles e Jared Padalecki, ma anche valori come amicizia, famiglia e onore.

Dopo quasi 300 puntate i molti fans hanno imparato ad apprezzare e ad amare questi due giovani uomini molto diversi tra loro. Dean è il classico bello, simpatico, brillante, dotato di un certo fascino da presuntuoso apparentemente sicuro di se. Sam, al contrario, appare introverso, riflessivo, colto e responsabile ma capace di gesti di generosità estrema.

Oltre ai due fratelli appaiono nel susseguirsi delle serie numerosi personaggi “secondari” di una certa importanza come Crowley ( il re dell’inferno), Castiel ( un angelo potente ma poco incline all’ubbidienza), Bobby ( vecchio amico di famiglia e cacciatore d’esperienza), Rowena ( strega secolare).

Indiscrezioni sulle ultime puntate

Bocche cucite sul gran finale ma dopo il lockdown i due attori, ormai volti noti della serie, si sono lasciati sfuggire qualche commento. Sulla puntata dal titolo “Last Holiday”, Jensen ha commentato: “è probabilmente uno dei pochi momenti nel corso dello show in cui possiamo vedere i ragazzi togliersi le scarpe, alzare i piedi e darsi una pacca sulla spalla dicendosi: Lavoro ben fatto. Ma come nel puro stile di Supernatural, non dura a lungo e bisogna tornare al lavoro.”

Cosa sancirà la fine del duo Winchester questa volta? Dopo essere scampati all’apocalisse, alla fuga dei demoni dall’infermo, a Lucifero e all’oscurità, dopo morti e resurrezioni cosa fermerà Sam e Dean?