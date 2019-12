Supercar, David Hasselhoff si è pentito di aver venduto K.I.T.T. ad un fan turco

Oltre ad aver ideato Baywatch, il telefilm più visto al mondo, David Hasselhoff è stato anche il protagonista di Knight Rider, serie televisiva cult degli anni Ottanta, più conosciuta in Italia con il nome di Supercar.

Prodotta in quattro stagioni che hanno spopolato in tutti i continenti, nella serie l’attore di origini tedesche si calava nei panni di Michael Knight, un ex poliziotto salvato dalle Industrie Knight. Una volta sottoposto ad una plastica facciale, veniva messo al servizio della Fondazione per il Rispetto della Legge, ente che si prefiggeva di tutelare i più deboli da ingiustizie e soprusi.

E per supportarlo nei suoi incarichi, come compagno di squadra anziché affiancargli un collega in carne ed ossa, era stata prevista la presenza di K.I.T.T., una vettura dotata di intelligenza artificiale derivata da una Pontiac Trans Am. Capace di parlare, saltare e muoversi da sola, K.I.T.T. con gli anni è diventata un’icona cinematografica al pari della contemporanea DeLorean della trilogia di Ritorno al Futuro.

Proprio in ragione di questa sua aura quasi leggendaria, ad oggi il telefilm continua ad affascinare e ad avere numerosi fan che non perdono occasione per ricordarla e celebrarla. Uno di questi è riuscito addirittura a contattare David Hasselhoff dalla Turchia, e pur non conoscendo l’inglese, ha convinto l’attore a vendergli la mitica auto riconoscibile per il led rosso che scorre sul cofano anteriore.

“Avevo una di queste auto nel mio garage e un uomo mi ha chiamato dalla Turchia piangendo e continuava a ripetermi “ti amo”” ha confessato il 67enne personaggio televisivo al The Chris Evans Breakfast Show su Virgin Radio. Alla fine, mosso dall’insistenza del fan, ha venduto l’auto per beneficenza al prezzo di 150mila dollari. Ma a quanto pare la transazione lo ha successivamente rattristato. Pentito per essersi sbarazzato così in fretta di quel cimelio che ne ha decretato il successo in tv, Hasselhoff nel corso di un’intervista ripresa dal Sun, ha precisato di essere in procinto di comprarne un’altra “perché a volte in passato quella macchina è venuta in tour con me e adesso mi manca”.