"Summertime": in arrivo su Netflix la nuova serie ispirata a "Tre metri sopra il cielo"

Netflix nella giornata del 10 marzo ha diffuso il primo trailer e la prima foto ufficiale della nuova serie italiana disponibile sulla propria piattaforma dal 29 aprile. Si tratta di “Summertime“, un teen drama ispirato a uno dei romanzi più famosi dello scrittore Federico Moccia, ovvero “Tre metri sopra il cielo” pubblicato per la prima volta nel 1992.

La storia è ambientata sulle coste dell’adriatico durante il periodo estivo, e proprio come nel libro di Moccia, narra la storia di amore tra due adolescenti che provengono da ambienti completamente diversi. Il protagonista maschile si chiama Alex, un ex motociclista ribelle intenzionato a riprendere in mano la propria vita, mentre la protagonista femminile è Summer una ragazza intenzionata a non omologarsi alla massa, che sogna di volare lontano, anche se è consapevole di essere il collante della sua famiglia.

I due ragazzi, come già detto, si innamorano all’inizio dell’estate e il loro amore aumenta ogni giorno di più, fino a fargli dimenticare i mondi da cui provenivano, ma se la storia avrà un lieto fine ovviamente non è stato svelato, per scoprirlo bisognerà guardare la serie.

I ruoli da protagonisti sono interpretati da Ludovico Tersigni, attore già noto per aver interpretato uno dei protagonisti di Skam Italia, mentre l’attrice che ricopre la parte della protagonista femminile è Coco Rebecca Edogamhe, interprete che è alla sua prima esperienza sullo schermo. Gli altri attori del cast sono Andrea Lattanzi, conosciuto per aver ricoperto il ruolo di Manuel nel film ” Sulla mia pelle”, Amanda Campana, Giovanni Maini e Alicia Ann Egogamhe, tutti interpreti al loro primo esordio.

La serie definita una moderna storia di amore è composta da otto episodi, ed è prodotta da Cattleya, casa di produzione nota per aver prodotto altre serie tv di successo, ed è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi-.