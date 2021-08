"Striscia la notizia", Vanessa Incontrada e Alessandro Siani conduttori: arriva l’ufficialità

La nuova stagione di “Striscia la notizia” sta per partire. Il Tg satirico di Antonio Ricci, è rinomato per la rotazione apportata alla coppia di conduttori. Nel tempo si sono susseguiti e alternati nomi come Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, anche se adesso una grossa novità è all’orizzonte e riguarda proprio chi siederà dietro il famoso bancone.

Una coppia inedita e tutta da ridere farà la sua comparsa a partire da settembre. Loro sono Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. La presenza degli attori aleggia nell’aria da diverso tempo. Le voci si sono rincorse negli ultimi mesi e solo adesso trovano conferma ufficiale. A darne notizia ci ha pensato il magazine Tv Sorrisi e Canzoni, svelando come ci siano il comico e la conduttrice spagnola per la 34esima edizione.

“Striscia la notizia” partirà il prossimo 27 settembre su Canale 5. Vanessa, così come Alessandro, non hanno mai condotto uno show che richiedesse un impegno a cadenza giornaliera. Siani d’altronde nasce come attore comico, anche se non è del tutto nuovo sul piccolo schermo. Nel 2019 ha scritto e condotto il suo primo programma su Sky Uno, “Stasera Felicità”, oltre a diverse apparizioni tra cui il “Festival di Sanremo”.

Diversa è la questione per la Incontrada, che alla carriera di attrice ha affiancato anche quella di conduttrice. Anche nel loro caso, la conduzione dovrebbe durare solo pochi mesi per poi passare il testimone a un’altra coppia. La rotazione è l’essenza stessa della trasmissione e sicuramente non si farà un’eccezione per la Incontrada e Siani.

Oltre ai presentatori, l’altra novità per la nuova edizione di “Striscia la notizia”, riguarda le veline. Fuori Shaila e Mikaela, dentro Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Entrambe provengono da “Amici” dove ha partecipato rispettivamente alla 16esima e 19esima edizione. Insomma, tutto è pronto. “Striscia la notizia” è pronto a ripartire con grosse novità e una certezza immancabile: il gabibbo.