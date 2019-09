Striscia la Notizia trasmette un falso video, di tipo Deepfake, su Matteo Renzi

Striscia la Notizia è il famoso telegiornale satirico che da oltre 30 anni fa visita nelle case degli italiani verso ora di cena. Il programma televisivo è stato molte volte al centro dell’attenzione sia in positivo che in negativo e lunedì scorso è stata trasmessa in onda, molto probabilmente, una videoconferenza falsa.

Il video mostrato in televisione rappresentava Matteo Renzi che, dopo aver lasciato il Partito Democratico (PD), avrebbe riempito di insulti e termini coloriti i propri colleghi e i vari membri del governo di Conte.

Tuttavia, il video è assolutamente un falso: la tecnologia usata si chiama Deepfake, e consiste nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per montare il volto del vero Matteo Renzi su un corpo qualunque, in questo caso di un imitatore. I movimenti sono manipolati, in modo da sembrare quanto più realistici è possibile.

Matteo Renzi offende il PD? È un falso

Si tratta di una tecnologia così avanzata che se non si pone attenzione, si rischia davvero di non riuscire a riconoscere il personaggio, quello vero, dall’imitatore. Quanto accaduto, logicamente, desta preoccupazione per ciò che riguarda la corretta informazione, perché se da un lato è vero che Striscia la Notizia ha pubblicato un tweet spiegando che non si tratta di Matteo Renzi, è anche vero che qualcuno meno scrupoloso, qualche malintenzionato, potrebbe usufruire di tale tecnologia per “sabotare” la fama dei personaggi pubblici.

Le vittime di questi possibili episodi di disinformazione potrebbero essere proprio le persone che hanno meno dimestichezza con la tecnologia, come gli anziani. Dando un’occhiata al video pubblicato sul sito ufficiale di Striscia la Notizia e che ha ribadito sul sito la non veridicità del contenuto, nonostante nel video sia impresso il font “Esclusivo“, la mimica facciale e i movimenti sembrano proprio quelli veri. È impressionante il livello raggiunto dall’intelligenza artificiale, nonostante siano pochi anni che risulta essere sul “mercato” dell’informatica avanzata.