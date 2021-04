"Striscia la notizia", Tommaso Zorzi e Francesco Oppini alla conduzione: la proposta

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è sotto gli occhi di tutti. I due si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello Vip”. Oppini decise di abbandonare il gioco dopo aver scoperto del prolungamento dello stesso, Zorzi ci rimase malissimo e addirittura a Cristiano Malgioglio confessò di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti.

Una volta uscito dalla casa anche l’influencer, il loro rapporto è continuato con incontri, dediche d’affetto social, la fidanzata di Oppini che è diventata amica di Tommy, insomma un bel legame. I due amici hanno già dato vita a diverse collaborazioni professionali e social, segno questo che la loro amicizia è più forte che mai.

Zorzi e Oppini sono però pronti per fare il salto di qualità. La coppia sarebbe idonea per la conduzione di “Striscia la notizia”. Il programma di Antonio Ricci, vedrebbe indubbiamente due personaggi interessanti seduti dietro il bancone più famoso d’Italia. Il feeling tra Tommy e Francesco sarebbe alle stelle e sicuramente svolgerebbero un lavoro più che positivo.

L’influencer tra l’altro sta muovendo i primi passi nel mondo della conduzione, difatti tra poche ore partirà “Punto Z“, contenitore che Zorzi stesso condurrà su Mediaset Play. Come se non bastasse attualmente è impegnato nelle vesti di opinionista a “L’isola dei famosi” e Maurizio Costanzo ha puntato gli occhi su di lui, invitandolo sempre al “Maurizio Costanzo Show” e diventato ospite d’eccezione per la prima puntata di “Punto Z”.

A proporre Tommy e Oppini a “Striscia la notizia”, ci hanno pensato i numerosi fan della coppia. In molti vedrebbero i due alla perfezione nel ruolo di conduttori adesso che Ficarra e Picone stanno per lasciare il TG satirico. Sicuramente con loro ne potremmo vedere delle belle, con gag genuine e sketch irresistibili. Che Antonio Ricci stia seriamente prendendo in considerazione la proposta del pubblico? Staremo a vedere.