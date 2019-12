"Striscia la notizia", Tina Cipollari nel mirino a causa è il suo look

Tina Cipollari è ormai opinionista nonchè presenza costante nel talk show dei sentimenti,”Uomini e Donne“. La Cipollari, nel salotto dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, ha sempre mostrato un carattere irriverente e un fisico prorompente, che l’ha portata a sfoggiare in trasmissione, abiti non proprio degni di nota.

La “vamp” (come ama farsi chiamare Tina), soprattutto negli ultimi anni è apparsa abbastanza in carne, tanto che ha deciso di seguire un regime alimentare corretto, affidandosi ad un’osteopata che la segue e la indirizza. La dieta seguita da Tina è sotto gli occhi di tutti, difatti la Cipollari durante ogni puntata del trono over si pesa, mostrando al pubblico i risultati raggiunti.

Indubbiamente oltre al cibo eccessivo ingerito, l’aver partorito tre figli ha giocato un ruolo importante sul proprio aspetto. Difatti Tina è mamma di tre giovani adolescenti, Mathias, Francesco e Gianluca, avuti dal suo ex marito Kikò Nalli. Probabilmente a causa del suo fisico un pò in carne, Tina ha sempre sfoggiato abiti abbastanza larghi.

E proprio il suo outfit è finito nel mirino di “Striscia la notizia“, difatti il tg satirico non ha perso occasione per bersagliare la bionda opinionista a proposito dell’abbigliamento sfoggiato in trasmissione. Durante la messa in onda della trasmissione, viene curata una rubrica dal titolo “Moda caustica” e durante la puntata del 21 dicembre, Tina ne è stata la protagonista.

Il look sfoggiato dall’opinionista prevedeva: camiciona nera con pizzo trasparente, sotto al quale si intravedono indumenti di un verde brillante. Insomma un accoppiamento non proprio dei migliori, che ha fatto storcere il naso a molti e l’ha resa protagonista della rubrica curata da Striscia. La redazione del programma, durante la messa in onda del servizio ha commentato: “Tina Cipollari a Moda caustica. L’opinionista di Uomini e Donne ha sfoggiato una mise che non poteva passare inosservata“.

Insomma Tina questa volta ha davvero esagerato con il suo look e chissà che il servizio mandato in onda da “Striscia la notizia”, non l’abbia convinta a rivedere la propria posizione in merito al proprio outfit. La visione del servizio avrà rappresentato un momento di puro divertimento per la “vamp”, oppure avrà colto l’input e deciso di invertire rotta? Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di “Uomini e Donne” e osservare il suo look.