Striscia la Notizia, Taylor Mega smascherata: cosa ha bevuto prima della diretta con "Live – Non è la D’Urso"

Nella scorsa diretta su Canale 5 di “Live- Non è la D’Urso” abbiamo assistito ad un siparietto che ha divertito molto gli ospiti in studio e il pubblico a casa. In pratica, durante un collegamento con la bella influencer Taylor Mega in molti – compresa la conduttrice stessa – hanno notato un sospetto biascicamento nel modo di parlare della ragazza.

Barbara D’Urso ha preso immediatamente la palla al balzo e ha chiesto divertita: “Ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta?” e di tutta risposta ha ricevuto un innocente: “Ma Barbara non ho bevuto, sono in differita!“, ha ripetuto più volte la modella che si trovava a Sharm el-Sheikh. non solo, dopo la trasmissione su Instagram ha voluto precisare ulteriormente di non essere ubriaca ed è arrivata ad affermare che l’effetto “sbronza” è stato causato da un rallentamento delle immagini per via del collegamento.

Striscia la Notizia, Taylor Mega: ecco cosa ha bevuto prima della diretta con Live

A fare chiarezza sulla questione ci pensa il sempre ben informato Antonio Ricci, nel suo tg satirico “Striscia la Notizia“, con un servizio mandato in onda in cui è stata rivelata la verità sullo stato di Taylor, grazie ad un fuori onda intercettato dove si sente la Mega pronunciare queste parole: “Questa vodka è una m***a, mi gira la testa! Mi hai messo in paranoia per quelle 4 vodka”, rivolgendosi ad una persona del suo staff, prima di tornare in onda e ribadire di non aver bevuto.

Non solo, nel filmato mandato in onda da Striscia, si può vedere la Mega sorseggiare un drink e stare a malapena in equilibrio sulla sedia. Dopo aver ripetutamente negato di essere alticcia, Taylor confondendosi non chiude il microfono, ma l’auricolare e quindi si sentono altre sue dichiarazioni: “Non posso fare l’ubrica! Tu ti rendi conto che io, quando vado in onda, sono peggio? Sono tre volte peggio! Stavolta sono brilla”.

Tutto questo, ben presto, è diventato un tormentone sui social e lo “spritzettino prima della diretta” sta riecheggiando su internet in ogni dove.