Striscia la Notizia, Taylor Mega riceve il Tapiro d’oro dopo essere stata cacciata da Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” abbiamo assistito a una lite tra la conduttrice e Taylor Mega. Inizialmente l’influencer friuliana è in collegamento per parlare dell’espulsione di Salvo Veneziano al “Grande Fratello Vip“. In questa circostanza prende quasi le difese del pizzaiolo dichiarando che, nonostante Antonella Elia abbia fatto peggio nei suoi confronti in passato, si ritrova ancora nella casa senza rischiare nulla.

A prendere le difese di Antonella Elia negli studi della D’Urso c’è il suo avvocato. Quest’ultimo prima attacca Taylor Mega e poi ricorda che su Instagram l’influencer ha pubblicato una fotografia mentre si trova dinanzi alla Polizia con il dito medio alzato. La “Barbarella”, prima si meraviglia per questo gesto e dopo aver avuto un confronto con Taylor la caccia dalla trasmissione.

Il Tapiro d’oro a Taylor Mega

Raggiunta da Valerio Staffelli di “Striscia la notizia”, Taylor Mega riceve il suo Tapiro d’oro per questa sua lite con Barbara D’Urso. L’influencer ringrazia molto la trasmissione per avergli concesso questo “riconoscimento”, poiché così ha l’opportunità di dire la sua dopo essere stata espulsa.

In merito a quell’episodio, come riporta testualmente “Isa & Chia“, Taylor Mega dichiara: “Erano mesi che dicevo agli autori che non volevo più apparire in tv. Barbara ha preso male questa cosa e ha deciso di dire che era lei a cacciarmi, usando come pretesto una mia foto di un anno fa, e lei è un anno che mi invita nelle sue trasmissioni. […] Qualcuno ha giocato in maniera sporca e c’è stato un tranello nei miei confronti”.

Questa lite sembra sancire definitivamente l’addio della giovane Taylor Mega dal piccolo schermo e soprattutto dalle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, con l’infuencer che può finalmente dedicarsi a questo progetto top secret.

La cosa ha comunque sorpreso tantissime persone, poiché in passato sia la D’Urso che Taylor si sono scambiate parole d’affetto, e l’ex fidanzata di Flavio Briatore è stata ospite anche di una edizione del “Grande Fratello” condotto da Barbara.