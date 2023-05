Striscia la notizia, tapiro d’oro a Enrico Papi: "Non mi cacceranno da L’Isola dei Famosi"

Le voci di un possibile allontanamento di Enrico Papi nel ruolo di opinionista a “L’isola dei famosi” si sono fatte molto più insistenti nelle ultime settimane. Secondo alcune indiscrezioni sia Ilary Blasi che Mediaset non avrebbero apprezzato la decisione spontanea da parte di Enrico nel rubare la busta dalle mani della conduttrice per proclamare l’eliminato della scorsa diretta.

Secondo come riportato da “Pipol Tv” nella scorsa settimana Enrico Papi avrebbe rischiato addirittura l’addio anticipato da “L’isola dei famosi”, sottolineando come molto probabilmente non avrebbe preso neanche parte della diretta di lunedì. Invece il sito “Fanpage” ha invece voluto smentire categoricamente questa possibilità, rivelando come tra Papi e Mediaset ci sia un buon rapporto oltre al fatto che la rete avrebbe dovuto pagare una penale piuttosto alta.

Enrico Papi smentisce le ultime voci

Protagonista indiscusso della settimana, Valerio Staffelli insieme agli autori di “Striscia la notizia” ha voluto dare il tapiro d’oro a Enrico Papi. L’opinionista, intervistato dal volto noto del TG satirico ideato da Antonio Ricci, smentisce categoricamente le ultime voci in merito alla sua sfera lavorativa.

“Ho rischiato che mi mandassero a casa? No” ha negato con una certa decisione Enrico Papi per poi smentire che Mediaset abbia voluto mettere alcuni paletti in merito ai suoi interventi futuri in studio: “Non sono mai stato in discussione. In realtà, da quando faccio televisione, sono spontaneo, non ho filtri. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano. E non mi hanno messo dei paletti“.

Durante le prime battute della terza diretta de “L’isola dei famosi”, Enrico Papi e Ilary Blasi hanno scherzato molto in merito al tapiro, e l’opinionista dà simpaticamente la colpa alla conduttrice per questo premio. I due, almeno dinanzi alle telecamere, hanno mostrato una certa sintonia e pare che abbiano messo da parte i presunti screzi.