Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Celentano per i bassi ascolti di Adrian: non è mancata la sua autoironia

Adriano Celentano ha ricevuto il tapiro d’oro per i bassi ascolti ottenuti da Adrian ed è stato Valerio Staffelli a intercettare il Molleggiato. L’inviato del programma satirico “Striscia la notizia” ha avuto modo di parlare con il cantante, verso il quale ha dimostrato una grande stima per la sua carriera unica.

Celentano ha voluto dare il proprio parere riguardo agli ascolti deludenti del suo programma e ha espresso il suo pensiero, dicendo di non essere sorpreso da questi dati. Il Molleggiato ha sottolineato che si tratta di una novità e dunque non è facile comprendere da subito le tematiche raccontate, con l’intento di incuriosire lo spettatore.

La simpatia del Molleggiato

La consegna del premio di Striscia la notizia è stata mandata in onda nella puntata del 4 dicembre e non si attendevano ascolti deludenti, in quanto il marito di Claudia Mori ha avuto il merito di rivoluzionare i programmi coinvolgendo una fascia eterogenea di pubblico. In questo caso la situazione si è presentata in maniera differente ma, alla consegna del tapiro, il Molleggiato ha dimostrato una grande tranquillità e non è mancata la sua risata che da sempre lo contraddistingue.

Queste sono le dichiarazioni dell’artista che si è espresso al riguardo: “Tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio”. Non sono mancati i momenti di comicità nel corso dell’incontro tra Valerio Staffelli e Adriano Celentano. L’inviato di Striscia la notizia si è presentato fuori dagli studi di Cologno Monzese.

Ci sono state altre battute e Staffelli ha chiesto una risposta al Molleggiato riguardo alle persone che considerano Celentano non più forte come una volta. La risposta dell’artista non tarda ad arrivare: “Chi l’ha detto, dammi l’indirizzo”. Inoltre nel corso della chiacchierata, Staffelli ha ricordato gli ottimi mesi di Adriano Celentano che ha risposto: “C’è stata la bronchite e c’erano da mettere a posto un po’ di cose”.