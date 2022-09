"Striscia la Notizia" spara a zero su Ilary Blasi. Il video bomba contro Totti: "Sto poraccio"

Ascolta questo articolo

Antonio Ricci ha scelto per la nuova stagione di “Striscia la Notizia” l’insolita coppia formata da Alessandro Siani e Luca Argentero. Sono stati proprio loro ad annunciare la messa in onda di un filmato di Ilary Blasi, o meglio il suo avatar mediatico creato grazie alla ormai rodata tecnica del deepfake.

E grazie a questa nuova tecnologia che si basa su un’intelligenza artificiale che sovrappone immagini e video esistenti con immagini e video originali, ecco che Ilary Blasi prende vita in un video fatto su misura dal tg satirico di Ricci che getta benzina su un fuoco che già è stato alimentato in maniera considerevole negli ultimi giorni, con rivelazioni sulla coppia intime e private e querele conseguenti.

Striscia la Notizia manda in onda il video fake di Ilary Blasi

I due presentatori nuovi di zecca hanno annunciato: “Ilary ha voluto mandarci un messaggio” e così parte il video fake che ben presto si rivela essere un fake con la voce di Ilary e il suo viso sapientemente montati ad hoc grazie alla tecnica stra-usata sia sui social che in tv.

“Sono qua per dirvi la verità perché a chi dice bugie je cresce il naso. E siccome c’ho messo 10k per rifarmelo, non m’o posso permettere. Punto primo: mio marito dice che gli ho rubato tutti i Rolex. Ma che stai a dì?“, sottolinea la Blasi sventolando braccia coperte da orologi di lusso. Poi continua “Punto secondo: orologi di lusso per omini? Ma i stai a guarda? Massimo massimo li avrà pagati 200mila euro, sto poraccio“.

Arriva poi il finale “cor botto” per stare in tema: “Mo che so’ single, Luca, Alessandro, Pino, Rino, Gino, Teo, Ugo venite da me eh. Ce famo una amatriciana, una pajata, una patata e poi ve do tutta la mercanzia” e questa mercanzia viene mostrata generosamente. L’unica cosa reale in tutta questa finzione.