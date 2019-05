Striscia la Notizia, Silvia Toffanin smentisce l’identikit di Marco Caltagirone

Nell’ultima puntata di “Verissimo“, il talk show di Canale 5, la conduttrice Silvia Toffanin ha avuto l’opportunità, in gran segreto, di vedere alcune foto dell’imprenditore Marco Caltagirone, il presunto fidanzato e futuro marito dell’ex primadonna del Bagaglino. Tuttavia, la moglie di Pier Silvio Berlusconi ha promesso alla sua ospite di non far vedere la foto al pubblico.

La promessa viene mantenuta anche nella puntata del 15 maggio di “Striscia la Notizia“. Silvia Toffanin è stata intervistata da Valerio Staffelli, e ovviamente hanno parlato del caso Pamela Prati. L’inviato mostra alla conduttrice l’identikit di Cosimo, un imprenditore che sostiene di aver incontrato Mark.

Silvia Toffanin smentisce l’identikit

Il mistero su Marco Caltagirone continua a diventare sempre più complesso, e neanche l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” ha svelato la verità sul conto dell’imprenditore. Pamela Prati, infatti, non risponde a quasi nessuna domanda da parte della conduttrice, e stufa della situazione, abbandona la trasmissione senza preavviso, con i “fischi” del pubblico.

Come se non bastasse, Silvia Toffanin a “Striscia la Notizia“, smentisce l’identikit di Cosimo su Marco Caltagirone: “Questo sembra più Ridge di Beautiful”. Anche Valerio Staffelli, approfittando dell’assist della donna, ci scherza su: “Assomiglia anche un po’ a Jimmy Ghione, a Massimo Ranieri ed a Pier Silvio Berlusconi”.

Silvia Toffanin però aggiunge dei dettagli sull’uomo: “Io ho visto due foto. Ovviamente io ho promesso che non le avrei fatte vedere, e quindi sono stata di parola. Quello che ti posso dire e che ha la barba come te (Valerio Stafelli n.d.r) ma brizzolata, non ha gli zigomi così marcati come Ridge ma più morbido, gravita tra i 50 ed i 55 anni, ed ha i capelli brizzolati”. Infine aggiunge di aver visto, nella foto di Pamela Prati, un uomo con gli occhiali azzurri, con baffi, barba e capelli brizzolati.