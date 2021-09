"Striscia la notizia", parla Vanessa Incontrada: "Sono entusiasta"

La nuova stagione di “Striscia la notizia” sta per partire. Il prossimo 27 settembre, il Tg Satirico di Antonio Ricci tornerà sul piccolo schermo. Dietro al bancone, nelle vesti di conduttori, per la prima volta nella storia del programma ci sarà una coppia inedita: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. I loro nomi hanno subito entusiasmato e messo d’accordo tutti, in fondo come potrebbe essere altrimenti.

L’attrice e conduttrice spagnola e l’attore comico napoletano faranno parte del cast solo per la prima parte della stagione. Una delle peculiarità di “Striscia la notizia” è il ricambio ciclico dei conduttori. Ricordiamo, tra le coppie, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, quella storica composta da Enzo Iacchetti e Ezio Greggio e adesso, tocca alla Incontrada e Siani.

Proprio Vanessa, in procinto di iniziare questa nuova avventura, ha svelato le sue emozioni e sensazioni al magazine TvMia. “Sono entusiasta di entrare a fare parte della grande famiglia di Striscia la notizia, non vedo l’ora d’iniziare“, queste le parole della spagnola. Vanessa non vede l’ora di iniziare e si è detta entusiasta per l’esperienza che si appresta a vivere.

Quello di Striscia però non è l’unico impegno per la Incontrada. L’attrice e conduttrice difatti, sarà ancora impegnata con la rete del Biscione. Presto la rivedremo accanto a Claudio Bisio per una nuova edizione di “Zelig”. Smessi i panni di conduttrice, Vanessa vestirà quelli di attrice e interpreterà Fosca Innocenti, la protagonista della nuova fiction targata Mediaset.

Insomma, questo è sicuramente un periodo d’oro per la Incontrada, che si è detta felice di esordire dietro al bancone di “Striscia la notizia” soprattutto in coppia con Siani. Non solo aria di novità per quanto riguarda la conduzione, ma anche le veline sono state sostituite. Fuori Shaila e Mikaela (le più longeve della storia), dentro Talissa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe ex allieve ad “Amici”.