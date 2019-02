Striscia la Notizia, Nino Castanotto di Uomini e Donne aggredisce l’inviata Stefania Petyx

Nino Castanotto che tutti conosciamo per essere uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne si è reso nuovamente protagonista della puntata di oggi 26 febbraio 2019 del tg satirico Striscia la Notizia. Già alcune settimane fa Max Laudadio si era occupato di lui e di una truffa ai danni di alcune sue dipendenti che avrebbero infatti rivelato il mancato pagamento di alcune mensilità.

Proprio per questo motivo, l’inviata Stefania Petyx ha raggiunto il cavaliere in Sicilia per chiedere spiegazioni in merito ma la sua reazione è stata alquanto inaspettata. Nino infatti si è letteralmente scagliato contro l’inviata aggredendola pesantemente tanto da richiedere addirittura l’intervento da parte dei carabinieri che, immediatamente, hanno ristabilito la calma.

Dopo un attimo di esitazione, il Castanotto ha ammesso di aver accumulato alcuni debiti soprattutto con 3 suoi ex dipendenti delle varie attività amministrate da lui in questi ultimi anni. Nino ha ammesso altresì di aver saldato gran parte dei suoi obblighi con la promessa di pagare tutti fino all’ultimo centesimo. Stefania Petyx ha sentito le spiegazioni del cavaliere e ha rivelato di far ritorno presto da lui per controllare se effettivamente le sue promesse sono state mantenute.

Striscia la Notizia è intervenuta per chiedere spiegazioni in merito all’agenzia di viaggi di Nino ma soprattutto sulla sua gestione di un ristorante in Franciacorta dove alcuni dipendenti non avevano percepito uno stipendio. Nino continua però la sua permanenza al trono Over di Uomini e Donne ma non è detto che Maria non prendi in considerazione l’idea di allontanare il cavaliere.

Catanotto dopo la rottura con Anna Tedesco aveva infatti deciso di abbandonare la trasmissione per poi farvi ritorno a settembre scorso contro il parere di Gianni Sperti che, nelle scorse edizioni, non aveva visto di buon occhio alcuni suoi comportamenti. Ora anche Striscia la Notizia sta seguendo le mosse del cavaliere e non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire questa vicenda.