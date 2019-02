Striscia la Notizia, Nino Castanotto del trono Over di Uomini e Donne accusato di truffa

Nino Castanotto, che tutti conosciamo per essere uno dei cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, si è reso protagonista di un fatto alquanto increscioso portato alla luce dal tg satirico Striscia la Notizia nella puntata del 14 febbraio 2019 . Nulla a che vedere con la trasmissione di Queen Mary ma bensì la sua professione ovvero l’agente di viaggi.

Stefania Petix, che assieme al suo fidato cane bassotto si occupa sovente delle segnalazioni per quanto riguarda la regione Sicilia, è stata interpellata da una donna che ha mosso delle accuse molto forti nei confronti proprio di Nino. La signora ha lavorato per ben 18 anni nell’agenzia turistica di Castanotto ma ad innescare la segnalazione sono state delle truffe architettate dal cavaliere ai danni dei suoi clienti.

In pratica l’agenzia dell‘ex di Anna Tedesco avrebbe rubato ingenti somme di denaro ad alcuni clienti mancando di rimbonsarli come invece avrebbe dovuto fare. A tal proposito Stefania Petix non ha potuto far alto che interpellare anche il collega Max Laudadio che si è immediatamente recato a Brescia per scovare il Castanotto.

Nino, a Brescia, attualmente ha aperto una nuova attività nel ramo della ristorazione ma non si è mostrato alquanto contento di vedere l’inviato del tg satirico eludendo in tutto e per tutto le telecamere. Solo successivamente, Nino è ritornato sui suoi passi ricontattando telefonicamente Laudadio spiegando esattamente come sono andate le cose.

“La signora in questione ha detto una querela da parte mia? Questo ve l’ha detto? No… Voi siete venuti mandati da una dipendente. Non avete nulla. Voi avete solo la segnalazione di questa signora che mi ha minacciato perché ha un po’ di messaggi dicendo che avrebbe chiamato Striscia La Notizia. E’ una pazza! L’ha detta con gli altri e altri io in parte già li ho rimborsati” ha chiosato il cavaliere del trono Over. Non ci resta dunque che attendere novità in merito ma soprattutto se Nino continuerà la sua presenza nel parterre di Uomini e Donne.