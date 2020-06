"Striscia la notizia", Michelle Hunziker risponde in diretta a Bianca Guaccero

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva ed ex modella svizzera. Grazie alla sua simpatia ed originalità è riuscita ad entrare nei cuori degli spettatori conquistando la conduzione di molti programmi televisi. La donna, molto attiva sui social, ha sempre reso partecipi i suoi followers mostrando molti aspetti della sua vita privata. Questo le ha generato molti fan, ma spesso finisce sotto il mirino dei pettegolezzi.

Attualmente conduce il programma “Striscia la notizia” insieme a Gerry Scotti. Proprio durante questo programma ha deciso di rispondere a Bianca Guaccero, affermando: “Non c’è niente da nascondere”. Ciò è avvenuto a causa di un intervento dell’opinionista Jonathan Kashanian durante la trasmissione “Detto Fatto“, in onda sulla Rai e condotto appunto da Bianca Guaccero.

L’uomo avrebbe ipotizzato una gravidanza in corso nella famiglia Hunziker-Trussardi. La notizia gli sarebbe arrivata frequentando ambienti da lui definiti importanti. Kashanian ha poi dichiarato: “Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio. Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle!! Oh però sforna come il pane”. Dopo queste insinuazioni, la Guaccero ha chiesto a Michelle una risposta.

La conduttrice di “Striscia la notizia” ha deciso dunque di rispondere. Gerry Scotti, durante la puntata di Striscia, ha stuzzicato la donna chiedendole se stesse nascondendo un segreto. Da lì l’affermazione della Hunziker : “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”. Ciò è stato seguito da un piccolo sorriso, forse in segno di pace.

L’ex modella svizzera è spesso nelle mire del gossip, adesso la notiza sulla gravidanza è stata smentita, anche se Tomaso Trussardi, marito della Hunziker, non ha escluso nulla per un futuro bambino. La coppia ha da sempre affermato di non usare protezioni e di lasciar decidere così alla natura se allargare o meno la famiglia.