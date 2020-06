"Striscia la Notizia", Maria De Filippi rifatta? Il TG satirico mostra la sorprendente verità

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana e non a caso viene soprannominata “Queen Mary“. Quando Maria appare in video il risultato è assicurato e le sue trasmissioni hanno fatto la storia, da “Uomini e Donne” a “C’è posta per te“, fino ad “Amici“, sono circa 20 anni che vanno in onda e soprattutto che vincono e convincono il pubblico, lo stesso pubblico che stima e segue la De Filippi.

Queen Mary appare in video sempre in forma, tanto che in molti si sono domandati se la moglie di Maurizio Costanzo fosse ricorsa negli anni, alla chirurgia estetica. E così “Striscia la notizia“, il TG satirico ideato da Antonio Ricci, ha finalmente svelato l’arcano, andando alla ricerca di prove e rispondendo così al quesito che attanaglia da diverso tempo.

Anche la De Filippi è stata sottoposta allo “scanner test” di Striscia e così Michelle Hunziker e Gerry Scotti, non solo conduttori del TG satirico, ma anche grandi amici della De Filippi, hanno mandato in onda il servizio, consci del fatto che fosse divertente e che non ci fosse nulla di male. E così per la prima volta, Striscia è rimasta a bocca aperta: Maria De Filippi non è rifatta.

Maria è al naturale, si è vociferato solo di qualche punturina agli zigomi fatta nel tempo, ma nulla di particolare e così i suoi 58 anni, portati benissimo, sono tutta farina del suo sacco. Il servizio mandato in onda da “Striscia la notizia” è stato divertentissimo, con stralci televisivi anche con Costanzo, che lo hanno visto commentatore inconsapevole.

Di attacchi negli anni, per la De Filippi c’è ne sono stati, in molti l’hanno accusata di essere rifatta, ma Queen Mary ha sempre rigettato al mittente tutte le accuse, con risposte spesso pacate e mai banali, come d’altronde è nel suo stile. Questa volta, il servizio mandato in onda dal TG satirico è sicuramente servito a mettere a tacere tutte le voci.