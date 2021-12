Striscia la notizia, Magalli e la frecciatina ad Adriana Volpe: "Lavora grazie ai nostri litigi"

Il rapporto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si è totalmente incrinato negli anni passati, durante la conduzione condivisa del programma “I fatti vostri”, programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2. Proprio a causa di questi litigi, avvenuti sia durante le puntate che dietro le quinte, la Volpe, oltre a mandare in tribunale il suo ex collega, lancia delle dure accuse nei confronti della sua vecchia azienda.

Per Adriana Volpe, con l’addio in Rai, si sono aperte immediatamente le porte di Mediaset con la partecipazione da concorrente al “Grande Fratello Vip“. Grazie all’ottimo successo ottenuto riesce ad avere la conduzione di “Ogni mattina” su TV8 ma gli ascolti registrati sono fin troppo deludenti e nonostante i tentativi di rianimare il progetto, la trasmissione chiude dopo un anno. La conduttrice comunque ottiene una seconda chance da Alfonso Signorini venendo chiamata come opinionista, insieme a Sonia Bruganelli, della sesta edizione del “GF Vip”.

La frecciatina di Giancarlo Magalli

Della vicenda con Giancarlo Magalli se ne è parlato anche nei mesi scorsi negli studi di Cinecittà, a causa di una foto pubblicata da Sonia Bruganelli insieme al conduttore. Adriana Volpe infatti non ha preso benissimo quello scatto, accusando così la sua collega.

Valerio Staffelli di “Striscia la notizia” nei giorni scorsi ha deciso di dare il tapiro d’oro a Magalli per dopo la recente condanna per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. Il conduttore, stuzzicato dal personaggio televisivo, dichiara ai microfoni di Canale 5: “La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tantomeno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose”.

Ma ovviamente non si fa mancare una frecciatina ad Adriana Volpe, affermando che grazie ai loro litigi sta lavorando molto sul piccolo schermo: “Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me“.