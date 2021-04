"Striscia la notizia", le immagini dell’aggressione ai danni di Brumotti al Quarticciolo

“È stata l’aggressione più feroce della mia vita”. Con queste parole Vittorio Brumotti, ancora sotto choc, ha definito l’aggressione subita al quartiere Quarticciolo di Roma, durante uno dei suoi servizi di denuncia sullo spaccio di stupefacenti, che da anni propone al tg satirico “Striscia la notizia“.

“Mi hanno dato calci sulla schiena e sui reni, sbattuto la faccia contro il furgone della troupe, che è stato distrutto, spaccato la bici”, questo il resoconto della giornata che, solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri sul posto, non si è trasformata in tragedia.

Brumotti al Quarticciolo per documentare lo spaccio di droga

Le immagini dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti sono state trasmesse durante la puntata di “Striscia la notizia” di giovedì 22 aprile. Sollecitato dalle segnalazioni di alcuni cittadini, l’inviato del tg satirico, con la sua troupe, si è recato nel quartiere Quarticciolo nel V Municipio di Roma, per documentare lo spaccio, alla luce del sole, di droga.

Nelle immagini, girate con una telecamera nascosta, si vedono le sentinelle, che controllano l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e gli spacciatori che, in pieno giorno, nascondono la cocaina per strada, negli angoli dei marciapiedi. Secondo le parole dell’inviato, dietro lo spaccio ci sarebbe una potente famiglia della ‘ndrangheta.

Dopo aver documentato l’attività illecita, come al solito, Vittorio Brumotti, con la sua bici, si è palesato ai pusher chiedendo spiegazioni sulla loro attività e successivamente ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, mostrando loro i nascondigli della droga.

La violenta aggressione

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ad un certo punto il clima è diventato incandescente e, dal capannello di gente sceso in strada, sono cominciati a volare insulti verso l’inviato di Striscia la notizia. Dalle parole, in pochi minuti si è passato ai fatti, con il cameraman vittima di minacce e sputi. Al grido di “infami”, la gente radunatasi in strada ha iniziato anche a inveire contro i Carabinieri, come documentato da alcuni video, girati dagli abitanti del quartiere e pubblicati in rete.

Brumotti, circondato dai militari, è stato comunque raggiunto da un calcio alla schiena che lo ha fatto finire per terra insieme alla sua bici. L’aggressione è poi proseguita anche nei confronti dei Carabinieri, che a fatica sono riusciti a proteggere l’inviato di Striscia la notizia e la sua troupe. Salito in auto, il campione di bike trial è riuscito a fuggire, mentre la gente percuoteva i vetri e la carrozzeria della sua autovettura.

Chef Rubio si scaglia contro Brumotti

Sull’episodio è intervenuto su twitter Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, che ha dato dell’infame a Brumotti aggiungendo: “Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”, e subito dopo ha pubblicato una mappa dell’Italia con l’indicazione dei luoghi delle aggressioni subite dall’inviato di Striscia.

“Chef Rubio ha giocato a rugby, ma evidentemente si è dimenticato i valori dello sport”, ha risposto Vittorio Brumotti, che ha dichiarato di farsi scudo con i tanti messaggi di solidarietà che riceve dalla persone più fragili che gli chiedono di intervenire nelle situazioni di degrado.