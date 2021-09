Striscia la Notizia: Incontrada e Siani "devono ripagare la fiducia", cosa c’è dietro

La nuova stagione di Striscia la Notizia, al via il 27 settembre prossimo su Canale 5, sarà all’insegna della novità. Ad Alessandro Siani e Vanessa Incontrada spetterà l’onore e l’onere di aprire le danze del tg satirico di Antonio Ricci. Ai due protagonisti l’entusiasmo non manca e neanche la voglia di ripagare la fiducia che lo storico patron del programma e Mediaset hanno riposto in loro.

Secondo il settimanale NuovoTv, le aspettative sono molte alte e per una squadra nuova di zecca catturare il pubblico potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Dovranno cercare di non far rimpiangere chi li ha preceduti e riuscire a tenere gli ascolti tv al top. Ci riusciranno? Ricci, pare, aver giocato bene le carte ed essere sicuro di aver formato una coppia davvero vincente.

Se avrà avuto ragione a scommettere su due fuoriclasse come loro lo scopriremo molto presto. Intanto prima dell’impegno a Striscia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada faranno una capatina su Rai1 per le due serate dei Seat Music Awards che tornano in scena all’Arena di Verona dove saranno premiati diversi cantanti per le vendite sia dei loro album che dei loro singoli di successo.

Non mancheranno gli omaggi a Raffaella Carrà e un premio a Maria De Filippi. Vanessa, oltre a ritrovare la conduttrice di Uomini e Donne, affiancherà Carlo Conti alla conduzione e accoglierà sul palco Alessandro in qualità di ospite. Un’occasione che potrebbe essere utile al pubblico da casa per tastare la sintonia tra i futuri conduttori della trasmissione di Canale 5.

Il comico e la regina delle fiction (soprattutto Rai) condivideranno il bancone con le nuove Veline che arrivano direttamente dal talent Amici di Maria De Filippi: Giulia e Talisa. Quest’ultima, dopo l’esperienza nel talent di Canale 5, è approdata nel corpo di ballo di Milly Carlucci in occasione de Il Cantante Mascherato. Giulia, invece, ha danzato nelle trasmissioni Colorado e Felicissima Sera di Pio e Amedeo.