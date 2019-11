Striscia la Notizia, il “buon Fabio” ha lanciato un appello ad Antonio Ricci

Storici inviati di Striscia la Notizia, Fabio & Mingo sono scomparsi dagli schermi televisivi da oltre 4 anni. A mettere fine alla loro collaborazione con il tg satirico di Canale 5, è stata la scoperta di uno scandalo che riguardava il duo pugliese, che mandava in onda dei servizi del tutto inventati, realizzati con il supporto di attori compiacenti.

Le indagini della magistratura hanno però categoricamente escluso il coinvolgimento del “buon Fabio”, risultato del tutto estraneo ai fatti contestati. Unici responsabili del raggiro sono stati Domenico “Mingo” De Pasquale e la consorte Corinne, titolari di una società di produzione televisiva che metteva in piedi casi che altro non erano che delle messinscena.

A fronte dell’inchiesta che lo scagionato in quanto vittima inconsapevole del raggiro, Fabio De Nunzio non ha però più avuto modo di tornare a lavorare come un tempo. Da qui ha lanciato un appello ad Antonio Ricci, nella speranza di poter tornare ad avere un’occupazione. Privo di impiego e abbattuto per quanto successo, l’ex inviato che smascherava malviventi e truffatori ha dovuto affrontare un periodo buio, segnato anche dal dramma della depressione.

“Ricci aiutami, voglio tornare in tv. Sono stato 18 anni a Striscia e trovarsi fuori non è bello. Ora sogno L’Isola… almeno per dimagrire. Sono stato licenziato da Striscia la Notizia, è stato un periodo disastroso” ha precisato l’ex inviato che puniva con un caciocavallo i lestofanti segnalati dai telespettatori.

Così, mentre Mingo continua ad essere molto attivo sui social e non pare aver subito grandi contraccolpi per lo scandalo che lo ha visto protagonista, la sua ex spalla se la passa invece molto male, tanto da voler concludere il suo messaggio diretto all’ideatore del tg satirico, facendogli presente di ritenersi un disoccupato della televisione italiana. “Le dico solo che oggi riesco a sopravvivere grazie ai risparmi accumulati negli anni di lavoro con Striscia”.