"Striscia la Notizia", gli USA accusano Scotti e la Hunziker di razzismo

Il telegiornale satirico di “Striscia la notizia” è costantemente sottoposto a critiche e commenti al vetriolo. Un tipo di fare notizia e giornalismo che non piace molto, oltreoceano. Infatti proprio gli USA hanno fatto scoppiare una polemica nei confronti del telegiornale e, in particolar modo, della coppia di conduttori, ovvero Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che sono accusati di razzismo verso la comunità cinese.

La polemica riguardo a “Striscia la notizia” e i due conduttori insorge per via di un account Instagram gestito da Diet Prada, un profilo americano che vanta pù di 2.7 milioni di followers. Nelle sue Instagram stories e post, si occupa di svariati argomenti, tra cui la moda e anche l’appropriazione culturale. Diet Prada ha deciso di condividere alcuni contenuti di Louis Pisano che prende di mira i due conduttori poiché durante uno sketch hanno scimmiottato aspramente la lingua e la cultura cinese.

Diet Prada è un canale americano che ha dato ampio spazio alla vicenda relativa a Britney Spears. Non è la prima volta che questo canale americano si scaglia contro l’Italia, poiché già nel 2018 setacciò anche Dolce & Gabbana, i noti stilisti, di razzismo, sempre nei confronti della lingua e del popolo cinese.

In base a quanto si racconta, sembra che la coppia Scotti-Hunziker abbia scimmiottato sia con gli occhi a mandorla, caratteristica tipica del popolo cinese, ma anche con lo stereotipo del difetto di pronuncia sillabando la “r” come fosse la “l”. Uno sketch che non è assolutamente piaciuto, per cui i due conduttori sono accusati di razzismo verso il popolo della Cina.

In un post, Diet Prada spiega la critica di razzismo di cui sono setacciati i conduttori: “Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno quindi continuato alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici”.

Lo stesso Pisano, sempre attraverso una story su Instagram, ha taggato la figlia della Hunziker, ovvero Aurora Ramazzotti, avuta dalla showgirl insieme al noto cantante Eros, pregandola di parlare con la madre, in quanto si tratta di un atteggiamento e di un comportamento che offende la comunità dei cinesi in Italia.