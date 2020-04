"Striscia la Notizia", Gerry Scotti asfalta Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. In casa Mediaset ha condotto programmi di punta, come il “Grande Fratello Vip” o “Le Iene” e soprattutto è amata anche per essere la signora Totti, la moglie dell’ex capitano e dirigente della “Roma“, Francesco, amato da tutti e venerato dai tifosi che lo considerano l’ottavo re di Roma.

La carriera di Ilary negli anni è stata tutta in discesa, fin dai suoi esordi come letterina di Gerry Scotti nel programma “Passaparola” e proprio Scotti, che non ha mai nascosto l’affetto che nutre per lei, attraverso un servizio mandato in onda dal tg satirico “Striscia la notizia“, si è scagliato contro l’aspetto esteriore della Blasi.

Indubbiamente la conduttrice negli anni ha sfoggiato delle trasformazioni estetiche, in molti ritengono che si sia rifatta le labbra e il seno, anche se la diretta interessata non ha mai confermato né smentito. E proprio il seno e le labbra di Ilary sono stati bersaglio di “Striscia la notizia” nella rubrica che curano da anni: “Fatti e rifatti“.

Il servizio su Ilary aveva la voce proprio di Gerry e una volta sottoposta la Blasi allo scanner test, il risultato è stato naturalmente positivo. Il commento tagliente di Scotti è stato: “Labbra e seno non hanno convinto il nostro sofisticato computer. Controlliamo: beh, le labbra sembrano lievitate. Il lavoro è un riempitivo, il botulino anche“.

Gerry ha poi concluso ancor più pungente: “Sul petto si porta un grande fardello…“. Insomma nessuno scappa alle grinfie di “Striscia la notizia” anche se si è amici, come nel caso di Gerry e Ilary. Conoscendo la solarità e la simpatia di Ilary, sicuramente vedendo il servizio avrà riso gusto.