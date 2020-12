Striscia la Notizia, Ficarra e Picone dicono addio al tg satirico: il messaggio di Pier Silvio Berlusconi

La decisione è stata presa e Ficarra e Picone hanno salutato per sempre il tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia“, che li vedeva seduti dietro al bancone da ben 17 edizioni. Una scelta non certo facile, né presa a cuor leggero, ma giunta grazie alla consapevolezza che fosse l’unica strada da percorrere. Raccontano di averne parlato a lungo e di essere arrivati a questa decisione con tranquillità e leggerezza, ma anche con una velata nostalgia che li pervade.

Con un pizzico di nostalgia e tanta riconoscenza, Ficarra e Picone ringraziano Antonio Ricci per averli fatti sentire parte di una grande famiglia. L’autore del tg satirico infatti ha sempre dimostrato molta stima nei loro confronti, sia a livello professionale che umano: “È sempre stato presente ai nostri debutti teatrali, è venuto a Siracusa per la prima delle Rane di Aristofane, non si perdeva mai le prime dei nostri film. Ci ha fatto sentire della famiglia”.

Ficarra e Picone, i saluti di Pier Silvio Berlusconi e Antonio Ricci

Una mancanza che, siamo certi, sentirà anche il pubblico che ha sempre ricambiato l’impegno dei due comici con ascolti stellari che hanno sempre – o quasi – fatto primeggiare “Striscia la Notizia” nella fascia preserale. Ma ora la coppia di comici ha bisogno di ritrovarsi e confrontarsi con un altro tipo di spettacolo, mettendo da parte anche l’orgoglio di essere in una vetrina che restituisce molta popolarità: “E poi le cose non sono belle solo perché le vedono tante persone, ci possono essere cose bellissime viste da pochi”, affermano convinti.

Anche Mediaset, insieme ad Antonio Ricci, ha voluto inviare un messaggio di ringraziamento dimostrando la riconoscenza per questi lunghi anni di collaborazione sempre in totale armonia e rispetto: “Mediaset saluta e ringrazia Salvatore Ficarra e Valentino Picone che dopo tanti anni di successo nella conduzione di ‘Striscia la notizia’ hanno deciso di fermarsi”.

Immancabile anche il personale saluto di Pier Silvio Berlusconi, sempre attento e presente nelle varie dinamiche delle sue reti. Ecco che arriva il commento del vicepresidente Gruppo Mediaset a confermare quanto il duo siciliano abbia lasciato un buon ricordo dietro a sé: “A Salvatore e Valentino vanno tutto il nostro affetto e la nostra stima. Mediaset è casa vostra: oltre all’auspicio di rivedervi a Striscia, appena sarete pronti con nuovi progetti non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme”.