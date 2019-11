Striscia la Notizia, Ezio Greggio accusato sui social per un attacco nei confronti di Barbara D’Urso

Nelle ultime ore sta girando su Twitter un video su “Striscia la notizia” con protagonista una frase di Ezio Greggio. In questi giorni il conduttore è al centro dell’attenzione per aver rifiutato la cittadinanza di Biella per rispetto di Liliana Segre, poiché il sindaco Claudio Corradino ha declinato la proposta di dare un riconoscimento all’attivista.

Ma in questa circostanza sembrano esserci delle accuse molto più pesanti su Ezio Greggio. In un fuorionda, caricato sul sito di “Mediaset Play” nella giornata del 22 novembre che sta facendo discutere in queste ultime ore, vediamo il conduttore storico del tg satirico attaccare Barbara D’Urso.

Il tweet che gira sul web

In un video pubblicato da vari utenti su Twitter si vede Ezio Greggio e il suo partner Enzo Iacchetti mentre si stanno truccando per andare in onda. Fin qui non ci sarebbe quindi nulla di male, ma improvvisamente dinanzi a loro appare il cane della trasmissione.

Enzo Iacchetti manda simpaticamente a quel paese il cane, mentre Ezio Greggio dichiara: “Vai dalla d’Urso che è una collega su”. Al momento non si può accusare l’attore di “Yuppies – I giovani di successo” di essere stato discriminatorio nei confronti delle donne, ma sicuramente farebbe bene un chiarimento su questa vicenda.

Sui social network si stanno scatenando su Ezio Greggio. Uno dei tanti tweet recita: “Mi sa che a qualcuno il flop di #StrisciaLaNotizia quotidianamente stracciati da Amadeus ha dato alla testa… pessima battuta vs una collega e per giunta della tua stessa azienda #noneladurso” mentre Giuseppe Candela rivela: “Greggio show nel fuorionda rivolgendosi al cane: “Vai dalla D’Urso che è una collega.” La stima dei colleghi (bis)”. Molto probabilmente, come rivelato dallo stesso giornalista, Ezio Greggio voleva solamente accusare Barbara D’Urso di fare una tv da cani e non voleva offenderla a livello personale.

Tutto questo sta venendo fuori quando su Twitter è in trend topic l’hashtag “#stopviolenzasulledonne”, dove si festeggia la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.