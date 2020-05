"Striscia la Notizia" e i fuorionda di Mara Venier: i retroscena

Non molla la presa il famoso tg satirico “Striscia la Notizia” su Mara Venier; infatti molto spesso la donna si ritrova nei principali servizi di Striscia, grazie al suo programma “Domenica In”. Pare però che a questo giro Mara debba preoccuparsi, perchè sembra Striscia abbia in possesso degli audio registrati con la voce della donna, dove potrebbero creare un nuovo caso come quello capitato illo tempore a Flavio Insinna.

Già in passato il programma satirico di Antonio Ricci creò una serie di Deepfake dove venne imitata la voce della Venier, da Francesca Manzini, dove si ascoltava la finta Venier dire: “Lo volete capire che qui dentro deve rimanere Mara Venier! Io vi butto fuori a calci in c..lo! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così!“

A rendere il tutto più veritiero è stato anche l’aggiunta della voce di Flavio Insinna, costruita e sincronizzata a dovere, così da dare l’idea che la clip fosse veritiera.

Di recente però pare che Fanpage.it abbia annunciato che in realtà Striscia possegga anche delle clip audio della Venier che sono di fatto reali, registrazioni vocali della presentatrice in fuorionda, rivelando alcuni retroscena del programma. In molti si sono chiesti se tali affermazioni corrispondano al vero, o se sono, ancora una volta, dei costrutti del tg satirico.

Altri iniziano a chiedere se la presentatrice debba in effetti preoccuparsi o meno, e se tutto questo potrebbe ricreare un nuovo caso Insinna. Caso vuole che fu proprio Striscia la Notizia a far esplodere il caso Insinna, quando all’epoca si si sente il presentatore andare in escandescenza in fuorionda, provocando la sospensione di Insinna per molto tempo, e ovviamente anche una perdita di immagine; con il tempo ovviamente tutto è andato per il meglio. Non resta che attendere quindi lo svolgersi dei fatti e osservare le azioni di Striscia, se ha intenzione di pubblicare queste Clip audio della Venier.