Striscia la Notizia: doppio tapiro d’oro per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Di una possibile riappacificazione tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino se ne parla ormai da settimane. Il comico Scintilla, per esempio, ha dichiarato sul settimanale “Nuovo TV” di aver saputo dalla sua fidanzata, Elena Morali, che i due sono ritornati insieme. Come se non bastasse, il conduttore di “Made In Sud” è stato visto nei backstage di “Colorado“, trasmissione condotta dalla showgirl argentina.

Sulla pagina Instagram di “Gossip News Italia” c’è un video recente mentre, beccati in una discoteca, si scambiano un bacio. Il settimanale “Chi” a poi pubblicato una fotografia in cui i due hanno alloggiato in una pensione di Marechiaro, un piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli.

Il tapiro d’oro di Striscia la notizia

In realtà, Valerio Stafelli non si è recato da Belen Rodriguez e Stefano De Martino per il loro ritorno di fiamma. La coppia è stata rinviata a giudizio per aver aggredito due fotografi nel loro “momento d’oro” a Ponza nel 2012. Il 13 maggio inizierà il processo nel tribunale di Latina, e rischiano fino a tre anni di carcere.

Belen Rodriguez, raggiunta da Valerio Staffelli, rivela su questo argomento: “Se ne stanno occupando i legali”. Ovviamente, l’inviato di “Striscia la notizia” chiede delle delucidazioni sulla sua storia d’amore con Stefano De Martino: “Non parliamo di questo argomento. Porta sfiga”. Staffelli però insiste chiedendo se c’è bisogno delle nuove nozze: “Non ce ne sarà bisogno perché non è mai arrivata la richiesta di divorzio”.

Il ballerino invece si è soffermato soprattutto sul rinvio a giudizio: “Spero si risolva presto. Purtroppo la giustizia italiana interviene in tempi troppo lunghi, quindi si protraggono storie inutili”. Ma, sempre incalzato da Valerio Staffelli, ammette: “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”. Queste parole sembrano confermare un ritorno di fiamma tra lui e Belen Rodriguez.