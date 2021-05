"Striscia la notizia", Alessandro Siani e Vanessa Incontrada nuovi conduttori: l’indiscrezione

Il TG satirico “Striscia la notizia“, ideato e diretto dopo più di trent’anni da Antonio Ricci, è pronto a cambiare totalmente volto dei suoi conduttore. A quanto pare la rete, dopo l’accusa di razzismo nei confronti di Gerry Scotti e Michelle Hunziker per aver imitato le gestualità durante uno sketch sui cinesi, si sono decisi a voltare pagina.

L’obbiettivo di Antonio Ricci, sempre come si può leggere dalle ultime indiscrezioni, è quello di chiamare due nomi che fino a questo momento non hanno mai condotto “Striscia la notizia”. Quindi quasi sicuramente non saranno richiamati Ficarra e Picone, che hanno lasciato ufficialmente a dicembre, e gli storici Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti.

I nuovi conduttori del programma

Secondo il sito “Super Guida TV” Antonio Ricci avrebbe scelto Alessandro Siani come conduttore di “Striscia la notizia”. Il suo obbiettivo infatti sembra quello di continuare il filone di comici e conduttori intrapresa ormai più di quindici anni fa proprio con l’ingaggio di Ficarra e Picone, facendo ottenere sempre degli ascolti molto importanti.

L’attore napoletano però è attualmente impegnato con le riprese del suo nuovo film natalizio intitolato “Chi ha incastrato Babbo Natale?” in cui si vedono come protagonisti Christian De Sica e la giornalista Diletta Leotta, che per la prima volta esordisce con il ruolo da attrice.

L’altro vip fatto uscire da “Fanpage” è quello di Vanessa Incontrada: “Il nome dell’attrice spagnola sarebbe, finora, quello che con più insistenza si è fatto strada tra le varie ipotesi circolate finora. Al momento, però, avrebbe iniziato le riprese della fiction ‘Fosca Innocenti’ che la vedrà protagonista insieme a Francesco Arca proprio su Mediaset”. Per il momento, salvo clamorosi colpi di scena, la coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker dovrebbero rimanere in sella fino al mese di settembre, per poi dare spazio ai nuovi conduttori.