Stranger Things 3: il nuovo trailer ufficiale è online

Finalmente dopo la pubblicazione del poster ufficiale e di alcune immagini rubate sul set dai giovani protagonisti, la piattaforma streaming di Netflix ha deciso di lanciare online il trailer ufficiale della terza stagione della serie di culto Stranger Things, mostrando nuovi e ricchi elementi che invoglieranno sicuramente alla visione i fan più affezzionati delle avventure di Will, Mike, Dustin, Lucas, Undici e Max.

Siamo nell’estate del 1985 ad Hawkins e sono appena iniziate le vacanze, i nostri ragazzi stanno crescendo, ciò significa, che oltre alle nuove e mostruose minaccie del sottosopra, dovranno affrontare non poche questione legate all’amore e all’adolescenza con diverse turbe nascoste dietro l’angolo.

Nei nuovi episodi si prospetta una forte componente romantica, veicolata dalle storie appena nate tra tra Undici e Mike da una parte e Lucas e Max dall’altra, ma come nelle precedenti stagioni è ancora l’amicizia ad essere il forte collante di questa serie cult, anche se il rapporto tra i ragazzi verrà messo a dura prova.

Infatti, l’idillio della prima scena del promo in cui tutti danno il bentornato a Dustin (Gaten Matarazzo) dopo il campo estivo, sembra durare ben poco nel momento in cui sentiamo le sucessive parole di Mike (Finn Wolfhard) “Cosa pensavate? Che saremmo rimasti a giocare nel mio scantinato per il resto delle nostre vite?” seguite dall’immagine di Will (Noah Schnapp) in lacrime di fronte alla foto che lo ritrae con i suoi amici vestiti da Ghostbusters.

Come si vede nell’anticipazione, al cast originale composto da Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour si sono aggiunte diverse new entry, come Maya Hawke che da il volto a Robin, una ragazza che vedremo molto spesso con Steve, dopola scelta di Nancy di restare con Jonathan. Tra i nuovi personaggi anche il sindaco Kline (Cary Elwes) e il giornalista locale Bruce (Jake Busey).

Ad accompagnare l’uscita del trailer i primi scatti ufficiali provenienti dal set che ritraggono gli attori protagonisti in diversi momenti della serie. Il video del trailer è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=L_HpBUbQU04.