Storie Italiane, Vladimir Luxuria e il bullismo a scuola: "Chi doveva proteggermi era dalla parte dei violenti"

A “Storie Italiane“, la trasmissione in onda su Rai 1, Vladimir Luxuria si è raccontata a cuore aperto ricordando gli anni tra i banchi di scuola, quando si doveva dividere tra l’amore per lo studio e il terrore per il bullismo dei compagni. Un dolore che l’aveva portata addirittura a prendere la decisione drastica di abbandonare gli studi.

A Eleonora Daniele, Vladimir ha confessato che sono stati momenti difficili e sconfortanti, in un periodo della sua vita che le recava già molta confusione, non riuscendo ancora a capire bene nemmeno lei stessa cosa stesse accadendo: “So cosa significa essere picchiata, sono cicatrici che stanno lì…e ogni tanto ritornano. Ma io ho superato tutto questo”, e precisa di non avere mai provato il sentimento della vendetta per ciò che stata costretta a subire.

Vladimir Luxuria lasciata sola a combattere il bullismo

Con il suo racconto, vuole mandare un messaggio di forza e di coraggio per tutti quelli che ancora devono subire angherie assurde e insensate. Ma ciò che le ha fatto più male è stato dover constatare che chi avrebbe dovuto tenderle una mano per aiutarla, si è schierato dalla parte dei carnefici.

“Tutto è cominciato a scuola per le cinghie che venivano usate per legare libri e quaderni. Mi veniva naturale portarli come la portavano le bambine“, ricorda Luxuria per poi raccontare un episodio terrificante: “Una supplente, per il solo fatto che io mi muovevo in maniera diversa, mi ha chiamato alla lavagna e mi ha dato una bacchettata dicendo che avrei dovuto comportarmi come maschietto e non come femminuccia”.

Questo clima di bullismo le stava facendo perdere la voglia di continuare a studiare, il timore di tornare in quel luogo carico di odio e dolore la terrorizzava ogni giorno: “Sentivo le risatine degli altri ragazzi. Quando, durante l’appello, veniva pronunciato il mio cognome, e partivano le risate di tutti”.

Vladimir Luxuria e i terribili insulti dei bulli

Senza dubbio, in questa società dove il bullismo riesce ad insinuarsi anche attraverso i social diventa sempre più difficile avere la forza di reagire e lasciarsi tutto alle spalle, ma la dimostrazione che sia possibile farlo è sotto gli occhi di tutti e Luxuria vuole farlo capire a più giovani possibili: “Quando ad un ragazzo dici ‘Mezza femmina’, sono pietre e dolori che te li porti a casa. Oggi, con i social, questi insulti continuano 24 ore su 24. Spero che la tv pubblica, le istituzioni insegnino a contrastare ogni forma di bullismo“.

Attualmente Vladimir vivrebbe una bella storia d’amore, almeno secondo l’indiscrezione uscita sul settimanale Oggi, anche se lei è ancora molto restia a parlare della sua vita sentimentale: “Posso dirti che sto vivendo un periodo di grande serenità nella mia vita“.