Storie Italiane, Viola Valentino su Riccardo Fogli: "È stato ripagato con la stessa moneta"

Il presunto tradimento di Karin Trentini nei confronti di Riccardo Fogli è l’argomento più in auge di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“. Fabrizio Corona, nella sua rivista online “The King“, ha scritto che la moglie dell’ex cantante dei “Pooh” avrebbe avuto una relazione clandestina di quattro anni con Giampaolo Celli.

Lo stilista ha voluto smentire questa relazione in una intervista da Barbara D’Urso, dichiarando di avere solamente un’amicizia con la donna. Karin Trentini invece è sbarcata fino in Honduras per tranquillizzare Riccardo Fogli su questo gossip. Di questo presunto tradimento ha voluto dire la sua anche Viola Valentino, che si lascia intervistare dalla trasmissione “Storie Italiane” condotta da Eleonora Daniele.

Le parole della cantante

Viola Valentino ha avuto una lunga relazione con Riccardo Fogli. I due si sono sposati nel 1972 e si sono separati 20 anni dopo, precisamente nel 1993. In seguito a questa vicenda, e dopo una lunga sofferenza, Viola registra il singolo “Me marito se n’è ito”, ironica rivisitazione della ben nota canzone “El meneaito” cantata dai “Los Locos“.

Queste sono le parole rilasciate da Viola Valentino su questo gossip: “La calunnia è un venticello. Se questo venticello si trasformerà in tempesta, capirà che cosa significa aver fatto del male a delle persone. […] Io non sono stata tradita una volta sola, sono stata tradita mille volte, diecimila, non lo so quante. È stato ripagato con la stessa moneta e adesso voglio vedere, se fosse vera questa cosa, se l’accetterà con grandissima dignità come ho fatto io”.

La cantante dichiara di credere a questo gossip e non alle smentite di Karin Trentini: “Lei può negare quello che gli pare! Ci sono delle prove. […] O la mettono a tacere dimostrando che la cosa non è vera oppure va avanti e vedremo come andrà”. Infine, dichiara di essere felicemente fidanzata, ma che ha comunque un bel ricordo di Riccardo Fogli.