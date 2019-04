Storie Italiane, Viola Valentino fa una rivelazione choc: "Combatto un tumore da tre anni"

Viola Valentino, che tutti conosciamo per la sua bellissima voce ma soprattutto per essere una delle cantanti più famose d’Italia, ha partecipato come ospite della trasmissione Storie Italiane di martedì 2 aprile 2019. L’ex moglie di Riccardo Fogli ha lasciato tutti i telespettatori e la conduttrice Eleonora Daniele a bocca aperta rivelando di combattere contro un tumore da ben tre anni.

Un carcinoma che fortunatamente è stato preso in tempo e che sta curando ma, nonostante il periodo negativo che sta vivendo, Viola è convinta più che mai di lottare contro la malattia grazie anche all’appoggio del suo nuovo amore. “Ho tanta forza dentro. Mi sto curando. L’ho saputo circa tre, quattro anni fa. È parecchio. Mi hanno detto: “Bisogna operare d’urgenza”. È una malattia subdola che ho avuta la fortuna di prenderlo in tempo“ ha infatti svelato la cantante.

Un racconto molto emozionante quello confessato da Viola sopratutto perchè la stessa ha voluto spiegare per filo e per segno come ha saputo reagire alla malattia ma soprattutto quali sono state le varie terapie da seguire. “Nel mio problema, la cura non è stata invasiva. Non ho perso i capelli. Però, onestamente, non ci penso e non lo racconto. Lo sanno i miei amici e non è un problema ma non ne ho parlato“ ha infatti svelato la Valentino.

La cantante, durante la sua ospitata a Storie Italiane, non ha raccontato solamente il dramma della sua malattia ma soprattutto il probabile matrimonio con il suo fidanzato con il quale sta insieme da ben 8 anni. In studio si è anche parlato del suo ex marito Riccardo Fogli che, durante gli ultimi mesi, abbiamo potuto ammirare come naufrago del reality L’Isola dei Famosi e dal quale è uscito a testa alta.

“È stato il mio grande amore. Nel mio cuore non c’era la fine della nostra storia. Non sono più innamorata di lui, è una forma di amore diversa che si ha nei confronti di una persona che si è amato tanto. La mia difesa su di lui all’Isola dei Famosi è legata a quell’amore che rimane. Se vedi delle ingiustizie, reagisci in un certo modo“ ha infatti concluso Viola Valentino.