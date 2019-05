Storie Italiane, Riccardo Signoretti al vetriolo: "Pamela Prati dall’altare al tribunale". La difesa di Angela Melillo

Il caso del misterioso matrimonio tra la showgirl Pamela Prati e l’imprenditore Marco Caltagirone è stato uno degli argomenti trattati nel corso della puntata di mercoledì 15 maggio 2019 di “Storie Italiane“, il salotto di Eleonora Daniele dove il direttore del settimanale di gossip “Nuovo”, Riccardo Signoretti ha svelato nuovi sconcertanti retroscena.

Le nozze più chiacchierate dell’anno dovevano svolgersi l’8 maggio scorso, ma rimandate a data da destinare; un rinvio dovuto al crescente pressing mediatico intorno a quello che a detta della Prati doveva essere un sogno, ma che è diventato un vero incubo, non solo per i diretti interessati, ma anche per le persone che a vario titolo e misura sono state coinvolte nella vicenda.

Le parole di Signoretti e Angela Melillo

Nella puntata odierna del programma Rai “Storie Italiane”, Riccardo Signoretti ha annunciato che uno dei legali della shoegirl ha avviato un’azione legale nei confronti delle due manager della Prati, ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, che avrebbero – a detta dell’avvocato – commesso il reato di furto d’identità, spacciandosi per il legale della Prati con terze persone.

Accuse molto gravi, sulle quali sarebbero state chiamate a rispondere le manager della Prati, in tal senso le parole di Signoretti: “Qualcuno del clan di Pamela Prati si è spacciato per l’avvocato di Pamela, che ha deciso, perciò, di procedere legalmente“, quindi chiosando il direttore di “Nuovo” ha detto: “Se dovessimo riassumere questa vicenda con un titolo, potremmo dire: Pamela Prati dall’altare al tribunale“.

Nel giro di poco tempo si è quindi passati da una commedia ad una vicenda con dei risvolti legali; in difesa di Pamela Prati è intervenuta Angela Melillo, che ha detto che Pamela Prati è molto provata, quindi ha ammesso: “Questa storia qualche dubbio lo ha fatto venire anche a me, però mi chiedo: perchè non darle una possibilità? Perchè non crederle? Capisco i dubbi di tutti… però vedendo Pamela così, forse meriterebbe un Oscar“.