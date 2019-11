Storie Italiane, Paola Ferrari rivela: "Ho scoperto di avere un fratello troppo tardi"

Paola Ferrari, nota giornalista sportiva e conduttrice, in coppia con Jacopo Volpi, la domenica in seconda serata su rai 2, de “La domenica sportiva“, noto programma dedicato interamente al calcio, dove si argomenta della giornata di campionato appena giocata, con notizie esclusive, interviste, approfondimenti e calciomercato.

La giornalista, ospite di Eleonora Daniele a “Storie italiane” ha raccontato di aver avuto un fratello segreto per molti anni e che solo di recente ha scoperto la notizia. Si tratta di un figlio segreto che suo papà ha avuto da una relazione extraconiugale e quando la Ferrari lo ha scoperto era ormai troppo tardi, perchè il ragazzo era già morto.

Ha rivelato che la notizia le è arrivata quattro anni fa da una persona della quale non ha fatto il nome e che forte è stato il dolore quando ha scoperto della sua morte: “Quando l’ho saputo ho fatto delle indagini per averne la certezza, ma purtroppo ho scoperto che era morto quando aveva circa trentacinque anni, avrebbe una decina di anni in meno di me“.

Ha raccontato che suo fratello era in difficoltà economiche e che in famiglia le hanno suggerito di parlarne ed è per questo che ha scelto di farlo a “Storie italiane”, ha poi aggiunto: “Il mio grande dolore è che lui non ha saputo di me, io di lui“. Il suo più grande desiderio è quello di andare al cimitero per fargli visita, ma il timore è quello di essere riconosciuta

Insomma Paola Ferrari ha stupito tutti con questa notizia choc che a rivelato a “Storie italiane”, non solo per la scoperta di avere un fratello, ma anche perchè questo ragazzo purtroppo non è più in vita. La Ferrari ha molto sofferto nella sua vita, difatti oltre alla storia legata alla scoperta del fratello, ha rivelato di recente di aver curato un cancro.