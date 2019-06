Storie Italiane, Marco Di Carlo sul caso Pamela Prati: "Voglio tutelare l’immagine mia e di Rebecca"

Marco Di Carlo, a sua insaputa, è stato il protagonista della storia di Pamela Prati. L’uomo, conosciuto per essere il “manager dello spettacolo”, viene spacciato per tutti questi mesi come il presunto Marco Caltagirone, l’imprenditore che doveva sposarsi proprio con l’ex primadonna del “Bagaglino”.

Il manager sembra voler sporgere denuncia per furto d’identità a Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. In questa suddetta fotografia è presente anche la figlia Rebecca, spacciata per tutto questo tempo come una dei due figli adottati dalla coppia formata dalla Prati e Marco Caltagirone.

Le parole di Marco Di Carlo

A “Storie Italiane“, condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, il manager ha voluto chiarire la sua posizione sulla vicenda “Pratiful”: “La denuncia nasce da dieci giorni di segnalazioni. Sono andato oggi in Procura a Roma. Ho esposto la denuncia. C’è un magistrato che la sta seguendo. Volevo tutelare la mia immagine e quella di mia figlia. Ho scoperto che sabato scorso è stata utilizzata da una delle tre protagoniste, attraverso delle Stories su Instagram, come se fosse in una fantomatica chat di Mark Caltagirone”.

Marco Di Carlo è molto infastidito, poiché la sua foto, in cui si vede anche la figlia Rebecca, viene ancora utilizzata in una maniera poco consona. Infatti, ha voluto confermare che c’è una diffida a non utilizzare più questa immagine e legarla a questa vicenda.

In una vecchia intervista sempre a “Storie Italiane”, Marco Di Carlo ha confermato di aver lavorato anche per Pamela Prati. Nel 1998 è stato uno degli autori della trasmissione “Sotto a chi tocca“, condotto per l’appunto dalla showgirl e da Pippo Franco. Proprio per questo motivo non esclude di aver avuto dei contatti in passato con lei.