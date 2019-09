Storie Italiane: malore in diretta per Valentina Donazzoli, la fidanzata di Sergio Arcuri

Nella puntata dell’11 settembre di Storie Italiane, show mattutino condotto da Eleonora Daniele, sono intervenuti come ospiti Sergio Arcuri e la sua compagna Valentina Donazzoli: i due hanno parlato della loro storia d’amore e della felicità che provano nel diventare presto genitori, la Danazzoli infatti è incinta di un bambina.

Durante l’intervista tuttavia nello studio c’è stata molta preoccupazione e paura per un malore accusato dalla ragazza. Dopo la visione di una clip romantica infatti, che raccontava la storia d’amore tra il fratello di Manuela Arcuri e la compagna, Valentina ha avuto un malore e si è recata dietro le quinte, mentre il compagno Sergio era visibilmente preoccupato. La conduttrice ha mandato in onda un altro filmato ed ha raggiunto la ragazza.

Fortunatamente non si è trattato di un malore grave, ma di un lieve disturbo dovuto probabilmente dall’emozione della maternità e dalle luci dello studio, la giovane infatti poco dopo è rientrata in studio ed ha ripreso l’intervista. Intervista nella quale si è parlato della gioia per il nuovo arrivo sia dei futuri genitori che di zia Manuela.

Valentina infatti ha dichiarato: “Manuela è emozionatissima, mi sta dando tanto supporto“, spiegando che è stata proprio l’attrice a farli incontrare e che anche con la suocera ha un buon rapporto. Sergio e Valentina stanno insieme da tre anni, hanno svelato non solo il se**o del bebé, una femmina, ma anche il nome: Nicole. Hanno dichiarato che in famiglia tutti aspettano il lieto evento ma che il più impaziente di conoscere la cuginetta è il nipotino Mattia, il figlio di Manuela, che chiedeva già da tempo una cuginetta.

Infine Sergio Arcuri ha rivelato che assisterà al parto e che vorrebbe tagliare il cordone, anche se la sua compagna non ci crede e molti amici gli hanno detto che non è facile reggere a tale emozione. Dopo il parto inoltre i due pensano alle nozze, dovevano sposarsi infatti nel 2018 a Las Vegas, ma a causa della gravidanza e del parto hanno dovuto spostare il matrimonio.