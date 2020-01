"Storie italiane": Luigi Mario Favoloso è scomparso, sua madre attacca Nina Moric e lancia un appello

Sono attimi di tensione quelli che sta vivendo la famiglia Favoloso. Luigi Mario, ex di Nina Moric ed ex concorrente del “Grande Fratello”, sembrerebbe essere sparito nel nulla lo scorso 29 dicembre. A lanciare l’allarme sul web è stato Alex Fiumara, paparazzo e amico di Favoloso, il quale ha dichiarato che sua madre ha sporto denuncia presso il commissariato di Torre Del Greco, in provincia di Napoli, paese nel quale la famiglia vive.

Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario è intervenuta telefonicamente a “Storie italiane“, programma condotto da Eleonora Daniele, facendo ancora una volta un appello e spiegando un pò la situazione. Ha raccontato di un ragazzo triste, solitario, che ha trascorso tutte le festività natalizie in casa, senza mai uscire. Tra le ipotesi in studio vi è stata quella di un allontanamento volontario con una donna, ma la madre ha smentito categoricamente la cosa, asserendo che tuti gli effetti personali del figlio sono ancora in casa.

Ha però rivelato di un fortissimo litigio tra suo figlio e la sua ex, Nina Moric, poco prima di Natale. La donna, visibilmente provata non ha gradito le ultime parole espresse su Instagram dalla modella, la quale insinua di un allontanamento volontario di Favoloso, con il solo intento di far preoccupare i suoi cari per capire se loro tengano o meno a lui.

La signora Loredana non ha mandato giù queste parole e a “Storie italiane” ha dichiarato: “Ho paura che sia successo qualcosa. Non mi interessa quello che pensa Nina. Questi pettegolezzi che fa non mi interessano“.

Insomma al di là di ogni congettura, l’unica certezza è che Favoloso non dà più notizie di sè da circa dieci giorni e non lo ha fatto nemmeno il 1 gennaio, giorno del suo compleanno. Tutti gli effetti personali del 32enne campano, sono al loro posto, dall’automobile ai documenti. Non resta che sperare di avere presto notizie.