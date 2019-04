Storie Italiane, Lory Del Santo vicina a Walter Nudo: "In un attimo tutto il tuo mondo può crollare!"

Lory Del Santo ha presenziato come ospite di Eleonora Daniele durante la puntata di Storie Italiane in onda mercoledì 10 aprile 2019 dove, tra i tanti argomenti, non ha potuto fare a meno di parlare del malore del collega e amico Walter Nudo. L’attore infatti è stato colpito da due ischemie mentre si trovava a Los Angeles per lavoro e oggi è stato trasferito a Milano dove sarà sottoposto ad un’operazione d’urgenza.

Lory ha voluto raccontare di lui definendolo “un uomo coerente fin da subito a differenza di tante persone che davanti hanno una faccia, ma dietro sono velenose”. Come ben ricordiamo infatti i due hanno trascorso quasi duecento giorni insieme rinchiusi all’interno della casa del Grande Fratello Vip nell‘autunno scorso.

La regista di The Lady, che prima di varcare la porta rossa aveva anche subito un lutto molto forte, ha dichiarato senza tanti preamboli “In un attimo tutto il tuo mondo può crollare” ripensando altresì e sicuramente alla morte del figlio Loren avvenuta prematuramente ma soprattutto in maniera del tutto inaspettata. Per questo motivo la Del Santo, tra le lacrime, ha svelato ad Eleonora Daniele cosa prova oggi che sono trascorsi ben 8 mesi da quel tragico giorno.

“Ogni volta provo ad essere normale. Nella vita si pensa che recitare è facile, ma devo dire che ci sono dei momenti in cui è molto difficile farlo, anche se vuoi essere diversa non ce la fai. Forse non sono una brava attrice…” ha chiosato l’ex gieffina che preferisce dire questo perchè nella vita purtroppo ci sono degli eventi che sono difficilissimi da gestire a livello emotivo.

La conduttrice non ha potuto far altro che rincuorare Lory definendola “una donna molto forte” e affermando altresì di comprendere benissimo il suo dolore visto che anche lei ha perso un fratello al quale era molto affezionata. Anche il pubblico presente in studio ha dimostrato la sua vicinanza alla regista applaudendola calorosamente.