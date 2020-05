"Storie Italiane", l’inviata indossa la mascherina in modo errato: è polemica

In questo periodo emergenziale dovuto al Coronaviurs, le parole d’ordine sono divenute poche ma perentorie: Mascherina e distanziamento sociale. Infatti, secondo gli esperti, il solo modo per potersi difendere dal virus consiste nell’osservare queste due semplici regole in maniera rigorosa. In molti a questo punto, anche in vista dell’imminente apertura del 18 maggio, sono molto attenti ad utilizzare la mascherina nel modo corretto.

Purtroppo non si può dire la stessa cosa di una giornalista inviata, del noto programma Rai condotto da Eleonora Daniele “Storie Italiane“, dove pare che Carla Lombardi, nell’intento di intervistare il sindaco di Fiumicino Ernesto Montino e nel tentativo di avere maggiori informazioni sulla case riservate a coloro che in questo momento vivono in una situazione precaria nei containeir, pare che la donna indossasse la mascherina nel modo sbagliato.

La cosa non è passata inosservata ai tanti telespettatori, che hanno commentato amaramente su Twitter, creando una vera polemica nei confronti della Lombardi. Infatti si leggono molti commenti di dissenso assoluto: “La giornalista da Fiumicino metta la mascherina coprendo il naso… è vergognoso dopo 3 mesi doverlo dire ancora!”; “Per favore, dite alla giornalista che il naso va dentro la mascherina”; “Qualcuno dica alla giornalista che la mascherina tenuta in quel modo non serva a nulla! Poi parliamo dei contagi”.

Nonostante tutto, però, c’è da dire che in realtà la donna, pur indossando il dispositivo di protezione individuale in maniera errata, è stata lo stesso molto attenta ad osservare la distanza sociale tra lei e gli interlocutori durante tutto l’arco dell’intervista. Una svista dunque che potrà certamente porre rimedio in futuro.

Per quanto concerne invece il servizio in oggetto, la Daniele è riuscita a strappare una promessa al sindaco di Fiumicino, dove pare che le case saranno pronte molto presto, e la Daniele aggiunge: “Tirate fuori queste famiglie da lì prima di quest’estate perché è già cominciato il caldo. Ci auguriamo che entro fine maggio… Non facciamo passare quest’estate!“.