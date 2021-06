"Storie Italiane", l’ex pm Angioni sgancia la bomba: "Denise Pipitone trovata, ha una figlia"

A “Storie Italiane“, in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele, l’ex pm Maria Angioni ha sganciato una bomba che se dovesse essere confermata avrebbe dell’incredibile. La questione riguarda la vicenda Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo 17 anni fa. Secondo la Angioni, che dal lontano 2004 segue il caso, Denise sarebbe viva e avrebbe una figlia.

“Denise Pipitone è viva e l’ho individuata“, ha affermato la donna. La pm non ha mai mollato la presa e ha sempre continuato a indagare, nonostante non sempre si trattasse di incarichi formali. La Angioni ha creduto nel fatto che la piccola Denise fosse viva e adesso, è riuscita a portare sul tavolo degli inquirenti una pista.

Collegatasi con la Daniele, Maria ha ammesso di aver individuato la Pipitone, è viva, oggi è una donna e mamma di una bambina. La donna ha pochi dubbi e ha invitato gli enti preposti a fare tutte le indagini del caso, soprattutto in tempi brevi. La pm ha ammesso che teme molto per la sicurezza della presunta Denise e per il suo stato emotivo.

Ha inoltre fatto sapere che Piera Maggio, mamma della Pipitone, è stata messa al corrente di tutto. Ha poi proseguito affermando che la donna è ignara della cosa, vive serena la sua vita, è contenta e non sa di essere quella bimba che 17 anni fa è sparita da Mazara Del Vallo senza lasciar alcuna traccia di sé.

“Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, altrimenti farei un danno. Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove adesso è inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito“, queste le parole della Angioni.

La conduttrice ha cercato di carpire ulteriori informazioni, ma la pm è stata irremovibile. La Daniele ha cercato di capire se colei che la Angioni ha individuato come Denise Pipitone, si trovi in Italia oppure all’estero. A tal proposito la donna ha ammesso che si trova in un contesto molto sereno e internazionale.

Si è detta anche sicura del fatto che i responsabili del sequestro andranno dagli inquirenti. Una storia davvero incredibile che, qualora dovesse essere confermata, sarebbe davvero molto forte. Secondo la donna non ci sarebbe dell’altro tempo da perdere e bisogna intervenire subito, nonostante tema per la salute psicofisica della ragazza che al momento sarebbe ignara di tutto.