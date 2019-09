Storie Italiane, l’angoscia di Maria Teresa Ruta: "Avrò solo 275 euro di pensione"

Altro che Paperon de’ Paperoni. Per gli invidiatissimi professionisti del mondo dello spettacolo arriva il triste giorno in cui si passa dalla bolla dorata ai problemi economici della vita normale. Sebbene sia difficile da credere, la situazione finanziaria degli ex personaggi televisivi, soprattutto quelli in pensione, non è così splendente come si pensa.

Nonostante i vip siano sempre stati associati a grandi ed entusiasmanti introiti economici, ad oggi soltanto una piccola parte di loro beneficia di una solida stabilità economica. La stragrande maggioranza degli ex personaggi televisivi, infatti, deve fare letteralmente i conti dopo il loro ritiro dalle scene, con problematici aspetti finanziari del dopo carriera.

La 59enne torinese Maria Teresa Ruta, nota per aver condotto programmi televisivi come “Uno Mattina” e “Lo Zecchino d’oro”, sfortunatamente è una di quelle. Nel corso della trasmissione televisiva Storie Italiane, contenitore di attualità di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, l’ex presentatrice degli anni ’90 si è lasciata andare ad alcune spiazzanti dichiarazioni, inerenti la sua futura pensione.

Sebbene si fosse già abbondantemente sfogata in un’intervista-fiume per la rivista settimanale “Nuovo“, Maria Teresa Ruta ha voluto riaprire l’argomento nell’ultima puntata di “Storie Italiane”. L’ex conduttrice ha calamitato l’attenzione di Eleonora Daniele, ribadendo i rischi che starebbe correndo in merito al proprio vergognoso futuro piano pensionistico.

Sarà una pensione decisamente esigua la sua, con la quale non riuscirà a far fronte all’inevitabile e continuo innalzamento del costo della vita. La Ruta ha confessato di aver scoperto che, a causa di alcuni falsi contributi versati dalle agenzie per le quali prestava servizio, nei prossimi anni percepirà una pensione oggettivamente bassa.

Auspicando che per tale allarmante problema economico si possa trovare una rapida soluzione, la preoccupata 59enne ha svelato le significative difficoltà che dovrà affrontare il giorno in cui andrà in pensione: “Il pubblico mi ama eppure rischio di morire di fame. Avrò solo 275 euro di pensione“, ha esclamato la Ruta, senza tanti giri di parole e senza imbarazzo alcuno.